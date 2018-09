Európai együttműködés horvát-magyar határon át

A Duo Pack elnevezésű, horvát-magyar határon átnyúló program keretében rendezett fórumot a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara az Európai Együttműködés Napja alkalmából szeptember 21-én. Ezen a napon Európa-szerte számos rendezvényt tartanak, hogy az európai országok határain átnyúló együttműködések eredményeit megünnepeljék. A kaposvári rendezvény központi témája az oktatási intézmények testvérkapcsolati együttműködésének jelentősége volt.

Az Európai Unió által támogatott, 16 hónapot felölelő Duo Pack projekt 2017. augusztus 1-én indult, és négy partnerszervezet együttműködésében valósul meg. Magyarországról a zalai és a somogyi kereskedelmi és iparkamarák, Horvátországból pedig a varasdi és a bjelovári gazdasági kamarák vesznek részt. A projekt célja, hogy bemutassa a magyarországi duális képzést Horvátországban és a kamarák szerepét a magyar szakképzési rendszerben. Ehhez nagyban hozzájárulnak a magyar tapasztalatok.

A tavalyi évben indult projekt lassan a végéhez közeledik. Az eddig elért eredmények összegzésére is kiváló alkalom volt az Európai Együttműködés Napja alkalmából megrendezett fórum, melynek a Kapos Hotel adott otthont.

A SKIK által szervezett szakmai programon dr. Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke, valamint Božica Šantek, a Varasdi Gazdasági Kamara, a Duo Pack projekt vezető kedvezményezettje nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Dr. Szűcs Márton, az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program Közös Titkárságának vezetője prezentációjában kiemelte, hogy az Interreg V-A Magyarország – Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 4 fő prioritást tart szem előtt. A gazdasági fejlődést, a természeti és kulturális értékek fenntarthatóságát, az együttműködést, illetve az oktatást.

Az iskolai együttműködések jelentőségéről többek között Kárász László, a Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájának tagintézmény-vezetője is beszélt. Az ERASMUS+ programnak köszönhetően az iskola diákjai kijutottak Horvátországba és Ausztriába, ezzel is bővítve a gyakorlatban szerzett tapasztalatukat. Európai uniós projektekben szintén aktívan vesz részt a Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma, aki elnyerte az Európai Parlament Nagykövetiskolája címet is.

Az Európai Együttműködés Napja alkalmából megrendezett eseményen a megye több középfokú oktatási intézménye is képviseltette magát.

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS NAPJA

Az Európai Együttműködés Napját először 2012-ben tartották szeptember 21-én. Azóta ebben az időszakban Európa-szerte számos rendezvényt szerveznek nem csak az uniós tagállamokban, hanem a szomszédos országokban is. Ez a nap az együttműködések, a közösen elért eredmények ünnepe. Arra ösztönzi a különböző uniós tagállamok régióit és városait, hogy közös programokat, projekteket és hálózatokat hozzanak létre, valamint arra, hogy egymás tapasztalataiból tanuljanak.

2018-ban az Európai Együttműködés Napja alkalmából szervezett rendezvények a „Fessük meg együtt a jövőnket” szlogen köré csoportosulnak, ezzel is kihangsúlyozva a határmenti együttműködések fontosságát. A közösen szervezett programok pozitív befolyással vannak a határok mentén élők életminőségére, a turizmusra és természeti és kulturális örökségek megőrzésére.

INTERREG V–A MAGYARORSZÁG–HORVÁTORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2014-2020

A Magyarország és Horvátország közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként az Európai Unió kohéziós politikájának 2014-2020-as időszakában az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program újabb lehetőséget nyújt a határtérség fejlesztésére.

A támogatni kívánt célkitűzéseket négy prioritási tengely köré csoportosították. A program célja, hogy elősegítse a határ két oldalán elhelyezkedő KKV-k hozzáadott értéket képviselő gazdasági együttműködését, a természeti és kulturális örökség megőrzését és védelmét, a környezeti sokszínűség helyreállítását, a társadalmi és intézményi szereplők bevonásával megvalósuló, határon átnyúló együttműködéseket, valamint az oktatási intézmények és szellemi központok szerepének javítását.

A programban való részvétellel a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara a magyar duális szakképzés tapasztalatainak átadását tűzte ki célul a horvát partnerek számára. A projekt keretén belül több tanulmányutat, szakmai fórumot, előadást szerveztek a projektpartnerek, hogy a már megszerzett tapasztalatok átadásával elősegítsék a határon túl működő oktatási intézmények, vállalkozások és kamarák munkáját.