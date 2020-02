Gyönyörű rózsalugas vezet majd át a megújított Színház parkon

Gőzerővel zajlik a munka az egykori körcsarnoknál és a Színház parkban is. Mindkét helyen a Benedek Generálkivitelező Kft. dolgozik azon, hogy elősegítse a város fejlődését. Most a Csiky Gergely Színház parkját hozzák rendbe, amely ezután kitűnően illeszkedik majd a teátrum új épületéhez és a megújuló kaposvári környezethez, mutatott rá Benedek Dávid, a cég kommunikációs munkatársa, aki kiemelte: számukra nagyon fontos, hogy ezzel Kaposvár zöld programjához csatlakozhatnak. A főkertész elképzelése szerinti ideális parkot varázsolnak ide.

– A legfontosabb célunk, hogy Kaposvár lakosai tájékoztatást kapjanak arról, hogy amit csinálunk, az számukra és a következő generációknak is megfelelő életkörülményeket biztosít majd egy fejlődő városban – mondta Benedek Dávid.

Nem sövénnyel elzárt park lesz, mint amilyen az utóbbi évtizedekben volt, hanem visszakapja a régi jellegét, ugyanis 1935-ben eredetileg angolparknak épült. Az arculatváltozásban a rózsa játssza a központi szerepet: rózsaszökőkút, rózsaalagutak és rózsalugasok teremtenek majd egyedülálló hangulatot.

Már megmetszették a százéves fákat, és speciális, ultrahangos készülékkel átvizsgálták a teljes állományt, hogy megtalálják a beteg példányokat. A menthetetleneket ki kellett vágni, de helyettük többet, szám szerint 31 új fát ültetnek majd a városi főkertész szakmai kontrollja mellett, megfelelve a kivágott egyedek pótlására vonatkozó helyi önkormányzati rendelet előírásainak.

Megmaradnak a nagy hársak, de ültetnek kőrist, díszkörtét és vadgesztenyét is, ezekkel a fafajtákkal sokkal változatosabb lesz a hely, mint a régi, egyhangú park volt, s ez különösen virágzáskor mutatkozik majd meg. A vadgesztenyéket pótolják az út mentén, így megmarad a fasor jellege. Olyan fafajtákban gondolkodtak, amelyek jobban ellenállnak az éghajlatváltozásnak és megfelelő mikroteret varázsolnak majd az ott sétálni és pihenni kívánók részére.

1600 négyzetméteren új cserjét ültetnek, nem magasra növő fajtákat, hanem olyanokat, amelyek talajtakarót alkotnak. Sok lesz az örökzöld: babérok, hamis citrusok, mahóniák. Az örökzöldek miatt nemcsak tavasztól őszig lesz élvezetes a park, hanem egész évben látnivalót nyújt, és sétálás közben tavasszal színkavalkádot mutat majd a helyszín.

A portól és a lehulló ágaktól védték a járókelőket a munkálatok kezdetén

A Színház parkban a tereprendezés után új burkolatot kapnak a gyalogutak, a lépcsők, hamarosan pedig kezdődhet a növények telepítése is. Felújítják a szökőkutakat, több mint ötven új padot helyeznek ki, korszerűsítik a vízelvezetést és a világítást. Az építkezés kezdetén titokzatosság lengte körül a beruházást, mert elkerítették és eltakarták a parkot a járókelők szeme elől, erre azonban csak azért volt szükség, hogy a por ne szálljon ki és a lehulló faágak ne tegyenek kárt a sétáló emberekben, parkoló autókban. Mára az építkezés 50 százalékos készültségi fokánál tartanak, és határidőre végeznek az elvárt minőségben mind a Színház park mind a körcsarnok felújításánál.

A körcsarnok építésével a város egészség programjához csatlakoznak, említette meg Benedek Dávid. Ott is előrehaladott a munka, két új szint létesül, és 186 új férőhelyet hoznak létre, mobil lelátót helyeznek el, valamint két új gyakorlópályát építenek. A korszerűsítés az odalátogatóknak az egészségesebb életmód lehetőségét biztosítja, mert jobban kihasználhatják majd tömegsport rendezvényekre az idősebb generáció tagjai is, de kisebb mérkőzéseket is lefolytathatnak itt, mert a küzdőteret is felújítják.