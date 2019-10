Játékfüggőség: van segítség a megelőzéshez és a gyógyuláshoz

Súlyos betegség állhat a rossz szokásnak vélt tünetek mögött. Létezik egy olyan, Magyarországon is sokakat érintő súlyos betegség, amely gyakran csak rossz szokásnak tűnik és szinte észrevétlenül alakul ki. A kóros játékszenvedély eredményes prevenciójához és a gyógyuláshoz ugyanakkor jó esélyt kínál a Szerencsejáték Zrt., az Ökumenikus Segélyszervezet és a Humánum Kft. közös, Játék határokkal elnevezésű modellértékű programja.

A szerencsejáték-függőség sokszor szinte észrevétlenül alakul ki: a barátok és családtagok, nem ritkán maguk az érintettek is csak akkor döbbennek rá és vallják be maguknak, hogy baj van, amikor már elkerülhetetlenül segítségre van szükség. A felismerés azonban ez esetben is mérföldkő, ugyanis ez az első lépés a gyógyulás felé.

Játék határokkal – Egy modellértékű program

Az immár hét éve indult és azóta is sikeresen működő Játék határokkal program hatékony gyakorlatokat és eljárásokat kínál a játékfüggőség kialakulásának megelőzésére és kezelésére. A felvilágosításnak és szemléletformálásnak köszönhetően kisebb eséllyel jön létre a függőség, a szerencsejáték-betegek pedig érdemi segítséget kaphatnak a gyógyuláshoz.

A példaértékű kezdeményezés újdonsága abban rejlik, hogy egyedülállóan, összetett módon közelíti meg a szerencsejáték-betegség problémáját: egyszerre foglalkozik a megelőzéssel, a már kialakult függőség kezelésével, és a projekt eredményeinek terjesztésével.

Információs pontok: segítség a gyógyuláshoz

A Játék határokkal program egyik legfontosabb célja, hogy a szerencsejáték-betegségben szenvedőknek és hozzátartozóiknak valódi, hatékony segítséget nyújtson. Ezért 2017-ben a Szerencsejáték Zrt. partnereivel létrehozta az Információs pontok hálózatát, melyek hét magyarországi városban – Budapesten, Miskolcon, Szolnokon, Orosházán, Debrecenben, Kaposváron és Sopronban – állnak a játék-függőségben érintettek rendelkezésére.

Az Információs pontokon a szerencsejáték-függők számára teljes körű, részletes tájékoztatást nyújtanak azon intézményekről, szervezetekről és ellátó helyekről, melyek képesek kezelni problémájukat. Tehát az irodáknak nem a kezelés, ellátás vagy szociális gondozás biztosítása a célja, hanem az információnyújtás, az érintettek és a számukra segítséget jelentő ellátóhelyek közötti közvetítés.

Hová fordulhatunk?

Kaposváron a Pécsi utca 52. szám alatti Információs pont áll az érintettek rendelkezésére. Az iroda munkatársaihoz nem csak a kaposváriak fordulhatnak, de egész Somogy megyéből, sőt, távolabbról is várja az érintetteket, amennyiben az adott megyében nem működik saját Információs pont.

Cím: Kaposvár, Pécsi utca 52.

Telefonszám: 06-30-726-4409

Kérjük, a személyes segítségnyújtáshoz előzetesen egyeztessen időpontot telefonon keresztül!

Az a tény, hogy létezik egy, az addikcióval kapcsolatban évtizedes tapasztalattal rendelkező, a problémával felkészülten foglalkozó szervezet, az Ökumenikus Segélyszervezet, amelyhez fordulhatnak, óriási segítséget jelent a játékfüggők számára. Az addikciójukat nem ritkán önmaguk és környezetük előtt is rejtve tartó betegeknek gyakran éppen egy ilyen lehetőség hiányzik ahhoz, hogy szembenézzenek a problémával.

Fókuszban a megelőzés

A megelőzés keretében a program általános iskolai felső tagozatos és a középiskolás fiatalok figyelmét hívja fel a szerencsejáték veszélyeire iskolai előadások, rendhagyó osztályfőnöki órák és szemléletformáló klubfoglalkozások formájában. Az elméleti tájékoztatáson túl a foglalkozások a valódi közösségi játékok révén átélhető, mással nem pótolható élményt is igyekeznek megismertetni a gyerekekkel. A közösséghez tartozás és az ehhez kapcsolódó pozitív tapasztalatok ugyanis nagyban csökkenthetik a függőségek kialakulásának esélyét.

A kedvező tapasztalatok nyomán a program 2012-es debreceni indulását követően 2015/16-ban már öt település – Martfű, Miskolc, Olaszliszka, Orosháza és Szolnok – tíz oktatási intézményben zajlottak a foglalkozások, majd a 2017/2018-as tanévben Budapesten, Kaposváron, Sopronban, illetve Szendrőn, további 12 iskolában is megkezdődött a program megvalósítása. A 2019/2020-as tanévben pedig újabb mérföldkőhöz ér és az eddigieknél is szélesebb körben válik elérhetővé a program: A Szerencsejáték Zrt. és partnerei 2019-ben nyílt pályázatot hirdettek újabb általános iskolák felső tagozatainak és középiskolák számára, így már összesen 24 iskolában, akár 48 osztályban is folytatódhat a program.

A játékosok védelmében

A Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezőként alapvető feladatának tartja, hogy foglalkozzon a játékfüggőség társadalmi szempontból is jelentős problémájával; játékosai és a kockázatnak leginkább kitett társadalmi csoportok védelme hangsúlyosan szerepel stratégiájában is. A társaság számos módon hozzájárul a betegség kialakulásának megelőzéséhez, kezeléséhez, illetve részt vesz a szükséges tájékoztatási tevékenységben. A kapcsolódó kutatások eredményeit termékei és reklámtevékenysége megtervezése során is figyelembe veszi. A lottózókban országszerte megtalálhatók azok a tájékoztató kiadványok, amelyek a kóros játékszenvedély veszélyeire hívják fel a figyelmet. A szerencsejáték-függőség visszaszorítása, elsősorban a kiskorúak megóvása érdekében pedig a társaság számos kampányt indított az elmúlt években.

A Szerencsejáték Zrt. és partnerei a jövőben is folytatják a Játék határokkal programot, segítséget kínálva a függőség kialakulásának megelőzőséhez és kezeléséhez. A megelőzés mellett a csoportfoglalkozások és az Információs pontok is tovább működnek, újabb népszerű nyári táborok kerülnek megrendezésre, valamint tovább folytatódik a program eredményeinek ismertetése és terjesztése is.

A Játék határokkal program eddig számokban (2012-2018): 24 bevont iskola

11 bevont tanoda

1700 elért tanuló

70 osztályban, összesen 360 ismeretterjesztő óra

426 szabadidős klubfoglalkozás

5 nyári tábor, 87 résztvevő

4 kortársképzés, 63 kortárs segítő felkészítése, bevonása

7 Információs Pont, több mint 900 kapcsolatfelvétel, ebből 227 továbbküldés

681 csoportfoglalkozás függőknek és hozzátartozóknak, 384 résztvevő

Disszemináció: 338 darab képzőművészeti pályázatokra beérkezett alkotás, 4 kisfilm

A program tapasztalatairól és eredményeiről összefoglaló kiadványok készültek, amelyek internetről is letölthetőek: www.jatekhatarokkal.hu