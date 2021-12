Igyekezett kihasználni a járványmentes időszakot a zákányfalui Együtt Egymásért Hagyományőrző és Nyugdíjas Egyesület. A falunapon az önkormányzattal együtt rendezték a 17 csapatos főzőversenyt. Ők adták a műsort az idősek napján is, míg a saját rendezésű, a térség nyugdíjasklubjainak részvételével megtartott gombócfesztiválba a faluvezetés is besegített. Az egyesület pályázaton nyert pénzt, melyből közösségi házat alakítanak ki. Kiváló az együttműködésük a katolikus egyházzal is, a közös gyertyagyújtáson műsort is adtak vasárnap.