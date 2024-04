Nagy Boldizsár, a fonyódi Mátyás Király Gimnázium diákja, a "legjobb delegált" kitüntetést nyerte el a New Yorkban rendezett Future We Want MUN (Model United Nations) versenyen. Ez a verseny az ENSZ működését szimulálja, ahol a résztvevők különböző országok képviseletét látják el.

Boldizsár az Egyesült Államokat képviselte, és 193 országból érkező versenyzők közül emelkedett ki.

Forrás: Nagy Boldizsár

A verseny témája a civilek védelme volt egy kitalált fegyveres konfliktusban, valamint a fiatalok szerepe a béke és biztonság megőrzésében. Boldizsár vasárnap reggel az M1 műsorában azt is elmondta, hogy a verseny során számos kompromisszumra volt szükség a gyakorlati megoldások elérése érdekében.

A győztes indítványt eljuttatják az ENSZ valódi Biztonsági Tanácsához!

A Boldizsár szerint a rendezvény egyik fő tanulsága az volt, hogy a diplomáciai folyamatokban a tárgyalás és a kompromisszum elengedhetetlen a sikerhez. Nagy Boldizsár sikere nemcsak saját magának, hanem iskolájának és közösségének is nagy büszkeséget jelent.