Bejelentette visszatértét Tom Brady. Az amerikai futball történetének legsikeresebb játékosa néhány héttel visszavonulása után állt elő azzal, hogy mégsem hagy fel a játékkal. A sportlegendának számító amerikai negyvennegyedik évét tapossa, és úgy látszik, még nem unt rá a játékra. A Tampa Bay Buccaneers irányítója úgy érzi, még van dolga a pályán a csapattal. És biztosan nem szertárosként gondol magára.

Tom Bradyvel kapcsolatban sportági rekordok tucatjait lehetne felsorolni, de a legfontosabb az, hogy eddigi profi pályafutása 22 évéből tízszer döntős volt, és hétszer győzelemre is vezette csapatát.

Nincs még két hónapja sem annak, hogy Brady elköszönt. Mondhatnánk, hogy szögre akasztotta a stoplist, de a jelek szerint nem talált otthon szöget. „Ideje többet lennem a családdal” – mondta. Lehet, hogy idegesítette a hazatért családapát, hogy a gyerekei állandóan a telefonjukat nyomkodják, és nem figyelnek rá eléggé… Egy reggel aztán azzal ébredt, hogy ő bizony visszamegy a pályára dobálni egy kicsit.

Biztosan piszkálta Bradyt, hogy a Buccaneers nem jutott be a döntőbe idén, és egy vesztes elődöntő után volt kénytelen bejelenteni távozását, aminek híre ráadásul idő előtt kiszivárgott. Ha beleképzeljük magunkat a visszavonult irányító helyzetébe, rá kell jönnünk, hogy az elmúlt hetek aligha lehettek könnyűek neki. Néhány nap még egészen jól eltelik azzal a tudattal, hogy pályafutása során megkapott mindent, amit megkaphatott. A pályán aratott sikerekre nagyszerű visszagondolni, ezernyi élményt lehet feleleveníteni azokkal a sporttársakkal, akikhez barátság is kapcsolja. Két-három hét múltán aztán azon kapja magát az ember, hogy egyre kevésbé szeret visszavonult sportolóként tekinteni magára. Életének lényege az volt, hogy győzzön. Ez határozta meg évtizedekig. Győzött is, sikert sikerre halmozott. Óhatatlanul felteszi magának a kérdést: miért ne lehetne ez így a továbbiakban is?

A sikeres sportpályafutásoknak általában az szab határt, hogy a fokozott igénybevétel elnyűvi a testet. Az évek előrehaladtával egyre nehezebb felépülni a sérülésekből, egyre több idő kell pihenésre, ezért egyre nehezebb tartani a lépést a riválisokkal. A „nyugdíjas” Brady a nagy gondolkodásban alighanem arra ébredt rá, hogy fizikai állapota még mindig megadja neki a lehetőséget a sikerekre. Rájött, hogy ép testében akkor lehet csak ép a lelke, ha a pályán hajigálja a labdát azzal a céllal, hogy újra bajnok lehessen. Mielőtt visszavonulna…