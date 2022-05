A labdarúgó Bajnokok Ligájában Liverpool–Real Madrid álomdöntőre készül a kontinens. De álomdöntő lehetett volna a Real–Manchester City meccs is, ha azt nem az elődöntőben vívják. Persze az sem mellékes, hogy ki és miről álmodik.

Mindenesetre szombaton a párizsi Stade de France-ban eldől, melyik csapat ülhet Európa futballtrónjára.

A hetvenes évek végéig nekem nem volt különösebb bajom a spanyol királyi klubbal. Sőt, miután édesapám sokszor és sokat mesélt arról, hogy itt játszott a világ egyik legjobb focistája, Puskás Öcsi, aki „véletlenül” még honfitársunk is volt, kifejezetten szimpatizáltam a fővárosi gárdával. Aztán 1981 őszén minden megváltozott. Bősz Tatabánya-drukkerként csak nagyon nehezen viseltem el, hogy az akkori UEFA-kupában a világsztárokkal felálló madridiak csak hathatós bírói segédlettel jutottak túl a bányászváros gárdáján. Amikor egy kicsit lehiggadtam, gondoltam, ezt csak egy ilyen kiscsapat ellen merik megtenni a játékvezetők. Tévedtem, a későbbiekben is láttam, olvastam, hogy a Real szinte rendre hátszéllel focizik. Arról nem is szólva, hányszor, de hányszor fogta a „habfehérek” kezét Fortuna. De ezt még elrendeztem magamban azzal, hogy jó csapatnak van szerencséje...

Most viszont egészen más a helyzet. Mivel ötven éve szurkolok a Liverpoolnak (is), így még azt sem tudnám tiszta szívből kívánni, hogy győzzön a jobbik! Tiszta szívből csak azért szorítok, hogy győzzenek a Mersey-parti vörösök! Felvállalva ezzel, hogy magamra vonom a Real-szimpatizánsok haragját. De bennem a négy évvel ezelőtti Real–Pool finálé is mély nyomokat hagyott, amikor a „pokrócfinomságú” Sergio Ramos elintézte az angolok klasszisszélsőjét, Mohamed Szalahot, és ezzel mintegy meg is oldotta a Madrid legnagyobb gondját. Nem véletlen, hogy mintegy két hete, amikor kiderült a BL-finálé párosítása, Mo Szalah azonnal megszólalt mondván: „Van egy számla, amit rendeznünk kell!” A futballbubusok azonnal tudták, mire is gondol az egyiptomi támadó.

A szakemberek szerint sok minden eldőlhet a kispadoknál is, hiszen két sztáredző, a madridi Carlo Ancelotti és a liverpooli Jürgen Klopp merőben más futballfilozófiája csap össze a zöld gyepen. Ám egyébként abban bízom, hogy a semleges drukkerek is élvezetes, magas színvonalú döntőt látnak. Abban persze ennek dacára is reménykedhetek, hogy szombat éjjel a liverpooliak emelik fel hetedszer a BL-trófeát, és nem a madridiak tizennegyedszer.