Akad olyan siker, amelyről később azt gondolhatjuk, hogy bár ne jött volna össze. Az egyik legemlékezetesebb példa erre a magyar futballválogatott esete, amely óriási szerencsével kiharcolta a pótselejtezőt az 1998-as világbajnokságra, ezt mindenki önfeledten ünnepelte, majd jöttek a jugoszlávok, és 12-1-es összesítéssel porig aláztak minket. Ha nincs a Finnországban mindent eldöntő hazai öngól az utolsó percekben, legfeljebb vállat rándítunk, hogy megint nem sikerült átlépnünk a saját árnyékunkat, így viszont átéltük az újkori magyar labdarúgás egyik legnagyobb arculcsapását.

Ez jutott eszembe, amikor a héten a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége hírül adta, hogy Székely Norbert, a női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya lemondott, és ezt az elnökség elfogadta. A lemondás ténye több okból sem számított meglepetésnek. A kapitány már korábban belengette, hogy ha ott lesz a csapata az olimpián, akkor a játékok végeztével búcsút int a felnőttkosárlabdának, másrészt pedig nagyon nehéz rezzenéstelenül folytatni a munkát egy olyan kudarc után, amelyet február derekán élt át.

Kudarc volt? Először is, a tavalyi Európa-bajnokságon elért negyedik hely komoly bravúr volt, és ez adott jogot a részvételre az olimpiai selejtezőn. Ott pedig a soproni csoportba olyan ellenfeleket kapott a válogatott, mint az olimpiai ezüst­érmes Japán, az Eb-második Spanyolország és a legutóbbi világbajnokság egyik elődöntőse, Kanada. Három tisztes vereség is megsüvegelendő ebben a mezőnyben, ám a magyar válogatott parádésan kosárlabdázva legyőzte Japánt, és ezzel kitárult előtte a Párizsra nyíló ajtó. Lényegében be is lépett rajta, hiszen a mindent eldöntő meccsen kevesebb mint húsz perccel a vége előtt 22 ponttal vezetett a spanyolok ellen, ám összeomolva kikapott egyetlen ponttal, és hoppon maradt.

Mondhatni, ha nincs az Eb-siker és a japánok elleni bravúr, megússzuk ezt a drámát, és például Székely Norbert sorsa is másként alakul, de ez nagy butaság lenne.

Egyetlen kosár választotta el a poklot a mennyországtól, és igazságtalanság az ő harmadik, hét évre nyúlt ciklusát ennek alapján megítélni. Nagyon messziről hozta fel a válogatottat a világranglista 16. helyére, az út elején áhított Eb-részvétel ma már alap, a kapitány utódja megalapozottan tűzhet ki merészebb célokat. Székely Norbert a magyar női kosárlabda egyik meghatározó és legeredményesebb alakjává vált, ez tény. A búcsúja persze érthető, és egyszer majd velünk együtt biztosan megbékél ezzel a szörnyű utolsó meccsel is.