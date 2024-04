Német napokat élünk. A Bayer Leverkusen történelmi bajnoki címet szerzett a Bundesligában, a Borussia Dortmund és a Bayern München bejutott a Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé. Utóbbi a frissebb infó, előbbi már csaknem egy hetes, de érdemes kicsit elidőzni mindkettőnél. Már csak azért is, mert sokan mondják, hogy haldoklik a német foci, a válogatottjuk már közel sem világverő, mint egy évtizede, s a bajnokságuk ott van ugyan a topligák között, de inkább a végén, mint az elején.

A Bayer Leverkusen eddig veretlenül első, minden sorozatot figyelembe véve lassan negyven meccse nem kapott ki. Xabi Alonso csodát tett a gyógyszergyáriakkal, olyan csapatot kovácsolt belőlük, akiket már most a legnagyobbak között emlegetnek, s meggyőződésem, hogy nem értek még a csúcsra. A trénert már hetek óta bombázzák jobbnál jobb ajánlatokkal az európai sztárklubok, de ő mindegyiket elutasította, mondván, marad, mert épített valamit, amit szeretne befejezni, s szeretné még kicsit kiélvezni a siker ízét. Kitört a futball-láz a városban, az arénában az egész idényben telt ház volt, pedig korábban jó, ha csak félig megteltek a lelátók.

A leverkuseniek sikerének a Bayern München látta kárát. A német futball egyed­uralkodója végig csak üldözte a gyógyszergyáriakat, igazából nem volt esélye. De a Bayern mégiscsak Bayern, amely most a Bajnokok Ligájában mutatta meg, hogy mit tud. Hiába tartották jóval esélyesebbnek az Arsenalt, a németek az idegenbeli döntetlen után saját közönségük előtt eldöntötték a csatát, és bejutottak a legjobb négy közé. Münchenben hetvenezer ember ünnepelt, a BL a topfoci csúcsa, s bár fájó a hazai bajnoki kudarc, azért ez a siker kicsit begyógyította a sebeket.

S a négy között ott van egy másik német csapat, a Borussia Dortmund is, amely majdnem kilencvenezer fanatikusa előtt verte ki a spanyol Atlético Madridot úgy, hogy hazai pályán négy gólt vágott annak a csapatnak, amelyik alig szokott egyet vagy kettőt kapni. Négyből kettő, nem is rossz arány, és van esély akár arra is, hogy mind a kettő ott legyen június 1-én a londoni döntőben.

Érdemes felkötnie a gatyát a PSG-nek és a Real Madridnak, mert a leverkuseniek sikere is mutatja, hogy a német futballban mindig benne van a varázs.

A 2012/2013-as idényben Bayern München–Borussia Dortmund-meccset játszottak a Bajnokok Ligája londoni döntőjében, s a bajorok akkor 2-1-re győztek. Nem tudom, hogy a sors furcsa fintora-e, de az ismert videómegosztó az elmúlt napokban többször feldobta a meccs összefoglalóját…