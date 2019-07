Magyar műtárgyakat vesznek Hollywood sztárjai

Egyre több híresség fordul meg Magyarországon, és ha már itt járnak, nem térnek haza üres kézzel.

Az Ernst Galéria tulajdonosai, Ernst Wastl és Eleni Korani rengeteg időt szántak arra, hogy világszerte megismertessék hazánk művészeit. Híres vásárlóikról Eleni mesélt a Borsnak.

„Egy belvárosi étterem teraszán ebédeltem, amikor arra sétált kis fekete hátizsákkal a Marvel-filmek Lokija. Mondtam a férjemnek, vicces lenne, ha leülne mellénk. Ernst azt felelte: ha így lesz, szólítsam meg. Tényleg leült mellénk, és már nem volt visszaút. Robert Capa életrajzi filmjére kérték fel 2013 környékén, élményt és információkat jött gyűjteni a magyar származású fotósról, magyar életérzésről és kultúráról. Szerette volna látni a Time magazin első példányait, amibe Capa fotózott, így hétfőn kinyittattuk a kedvéért a Nemzeti Múzeumot, ahol együtt kutattunk a szakértőkkel két órán keresztül” – meséli a galériatulajdonos talákozását Tom Hiddlestonnal.

Eleni Koraninak Whoopi Goldberggel is van története. A színésznő elképesztő érzékkel választott magának 20-25 darabot, többek között Gorka Géza-kerámiákat, festményeket és egy Biedermeier fotelpárt is.

„Vicces helyzetbe kerültünk, ugyanis kártyával akart fizetni, de akkoriban egy bizonyos összeg felett fel kellett hívni a bankot, hogy igazolja a vevőt. Mondtam, hogy Whoopi Goldberg az. Erre a banki asszisztens megkért, hogy kérjem el az útlevelét, és győződjek meg róla, hogy biztosan Whoopi Goldberg áll velem szemben”

– mesélte.

David Thewlis két hónapig volt Magyarországon. A Harry Potter-filmek Lupin professzora élettársát, Anna Frielt követte ide, aki a Báthory Erzsébet életéről szóló filmet forgatta éppen.

„David egy Gábor Móricz-virágcsendéletet, illetve Kiss Ferenc-ötvösmunkát vett a kedvesének. Hatalmas korallok vannak rajta, és a magyar mondavilág madarai, farkasai. Sokat találkoztunk, számára fontos volt, hogy privát emberként kezeljük, és ne sztárként” – emlékszik visza Eleni Korani.

Jennifer Anistonnal egy Kozma Lajos-széket vett meg, amit Ernst Wastl restaurált.

A bútor az egyik leghíresebb New York-i galériába került Magyarországról, majd egyszer csak kaptak egy telefont, hogy a színésznő személyesen vásárolta meg a da­rabot.

Melissa Mccarthy sportcipőben, bermudában sétált be a galériába a férjével, amikor A kém című filmet forgatta itt Jude Law-val.

„Picit körbenéztek, majd elmentek. Pár nap múlva bejött a férje, hogy egy Frank Frigyes-képpel szeretné a színésznőt meglepni anyák napjára. Személyesen vittem el a szállodai szobájukba titokban, amíg Melissa A kém balatoni jeleneteit forgatta” – mesélte Eleni Korani, aki az Amerikai Rezidencián Tony Curtissal is találkozott. – „Megkértük, hogy dedikálja a Van, aki forrón szereti című film eredeti plakátját. Ő volt a film utolsó élő szereplője, ezért is volt különleges ez a gesztus. Nagyon vicces férfi volt, a lányomnak dedikálta az életrajzi könyvét, sőt, rajzolt neki egy macskát. A szemeiben még időskorában is ott csillogott a huncutság.”