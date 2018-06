A hosszabbításig kellett várni a brazil győzelemre

Az első félidő a várakozásoknak megfelelően nagy brazil fölényt hozott, ez azonban meddőnek bizonyult, az elsősorban a beívelésekre építő dél-amerikai csapat csak elvétve találta el a kaput. A jól védekező rivális néha kijött a szorításból, egy-egy veszélyes kontratámadást is vezetett, de a kapuk szinte alig forogtak veszélyben.

A második játékrész hatalmas brazil helyzetekkel indult, de vagy Navas, vagy a keresztléc, vagy az egyik védő mindig hárítani tudott. A folytatásban is ők irányítottak, az ellenfél csak pillanatokra szabadult ki a saját térfeléről. A 78. percben Neymar lerántásáért előbb 11-est ítélt a bíró, majd a videóelemzés után visszavonta az ítéletét.

A hajrában továbbra is a brazilok nyomtak, s végül két késői találattal sikerült megtörniük Costa Ricát.

A 91. percben Marcelo ívelt a kapu előterébe, Gabriel Jesusról Coutinho elé került a labda, aki öt méterről, Navas lábai között bepasszolta azt (1-0), majd hat perccel később Douglas Costa passzolt Neymarhoz, aki közvetlen közelről a kapuba lőtt (2-0).

A brazil válogatott ezzel megszerezte első győzelmét az oroszországi tornán, Costa Rica pedig második vereségével már biztos kieső.

A végén már ilyen finomságokra is futotta Neymartól. Az egykori kiválóság, Rio Ferdinand osztotta meg saját Twitter oldalán az alábbi mozdulatsort:

Right time… right place for this cheekiness!! #Neymar 🔥🔥🔥 #WorldCup #BRA pic.twitter.com/DlcHcrxU25

