Még mindig pörög a bakelit

Pörgős funky zene csábította az érdeklődőket a kaposvári múzeumhoz, ahol a tízedik alkalommal rendeztek lemezbörzét.

– Három éve pattant ki az ötlet, hogy legyen Kaposváron is lemezbörze, eleinte csak páran voltak az elsőn, most már rendszeresen 15-20 gyűjtő kínálja bakelitjeit, akik az ország minden tájáról érkeztek – mondta el József Tibor, a Kaposvári Bakelit Klub vezetője. Hozzátette: háromhavonta rendezik meg a börzét, nagy vágyuk, hogy egy lemezboltot nyissanak Kaposváron.

Volt, amelyik lemez 200-300 forintért kínálták, de a ritkaságokért több tízezer forintot is elkértek. A különlegességek között volt egy 1965-ös angol kiadású Beatles lemezt is találtunk, a dedikált István a király bakelit is hamar gazdára talált.

– Régen a nyugati lemezeket nehezen lehetett beszerezni, így ma is nagyon népszerűek a 90-es évek pop,rock albumai – jegyezte meg József Tibor. Idősebb József Tibor szerint a börzén egyre több a fiatal érdeklődő. Kovácsik Emese izgatottan lapozgatta a lemezeket, egy Hobo és egy Guns N’ Roses bakelitettel a hóna alatt indult haza.

– Ebbe nőttem fel, a családomban sosem ment ki a lemez a divatból – tette hozzá a fiatal érdeklődő.