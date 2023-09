Ezeket olvassák a magyarok e-könyvben

Fenti demográfiai statisztikák tükrében nem meglepő, hogy az eKönyv Magyarország legtöbb (17%) eladását a műfajok közül a romantikus témájú kötetek adják, a második és harmadik legnépszerűbb műfajnak a világirodalmi művek (13%) és a krimik (12%) számítanak. Tavalyhoz képest változás a kiadónál, hogy a pszichológia tematikájú kötetek (10%) egy kicsivel megelőzték a magyar irodalmi műveket (10%).

Az iskolakezdés szempontjából érdemes megemlíteni, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárból az általános és középiskolai kötelező olvasmányok jelentős részét le lehet tölteni teljesen ingyen – e-könyv-olvasóval kompatibilis, vagy a Calibre nevű ingyenes szoftverrel könnyen megfelelőre alakítható formátumban. Aki mégis a papírkiadásra vágyik ezekből, annak az eMAG szépirodalmi kategóriáját érdemes böngésznie, viszont

a kötelezők hangoskönyv kiadásai esetében érdemes figyelembe venni, hogy ezek általában rövidített, szerkesztett verziók, nem teljesen szöveghűek az eredeti, nyomtatott kiadáshoz képest.

Forrás: eKönyv Magyarország

Egyre népszerűbbek az okostelefonon, tableten vagy számítógépen internetkapcsolattal lejátszható e-hangoskönyvek is, ezek közül a legtöbben az ismeretterjesztő (32%) műveket keresik az eKönyv Magyarországnál, a de a gyermek- és ifjúsági kötetek (28%), valamint a szépirodalom (27%) eladásai is jelentősek – érdekes módon a szórakoztató kategória a hallgatható formában kevésbé kurrens (13%).

A legnépszerűbb olvasóeszközök elektronikus könyvhöz

Az olvasóeszközök közül az eMAG-nál idén nyáron a Pocketbook Touch Lux 5 volt a legnépszerűbb: ez egy 212 ppi-s felbontású, hatcolos kijelzővel szerelt olvasó, amelyet olyan fejlett háttérvilágítással szereltek fel, ami nem csupán a világítás erősségét, hanem a színhőmérsékletét is tudja szabályozni - például esti olvasáshoz a melegebb fényt választhatunk.

Mellette sokan keresik az Amazon Kindle tavaly frissített alapmodelljét is: ebben a vízálló eszközben még jobb olvashatóságot nyújtó 300 ppi-s kijelző dolgozik, ami háttérvilágítással is kiegészül – utóbbit néhány éve még csak a Kindle prémium modellje, a Paperwhite tartalmazta. Ennek legújabb kiadása a korábbinál nagyobb, 6,8 colos képernyőt, és automatikus, állítható színhőmérsékletű, rendkívül egyenletesen eloszló háttérvilágítást kapott.

Így fejlődtek az e-könyv-olvasók

A digitális formátumban megvásárolható könyvek is szabványosak: ezek leginkább .epub vagy .mobi formátumban érhetők el – utóbbi formátumot az Amazon nemrég nyugdíjazta, már az amerikai gyártó készülékei is .epub könyveket használnak. Bár más kütyükhöz képest talán kevésbé látványosan, de az e-könyv-olvasók is fejlődnek: a korábban extrának számító, sötétben praktikus háttérvilágítás a középkategóriás modellekbe is bekerült – lehetővé téve a lámpa nélküli esti olvasást.

Ezen kívül a nagyobb, 200-300 ppi felbontású e-papír kijelzők is elérhetővé váltak már a bruttó ötvenezer forint körüli középkategóriában. A nagyobb felbontás előnye a könnyebb olvashatóság, amelyet a Kindle olvasók esetében például a korábbinál modernebb betűtípusok bevezetésével is segít a gyártó.