Az 1952-es kártya a baseball-sztár Mickey Mantle bajnoksági újonc évéből származik. A sportoló 17 éven keresztül volt a New York Yankees játékosa, 1974-ben került be az amerikai baseball hírességek csarnokába (Baseball Hall of Fame).

A 70 éve kiadott kártyát különösen értékessé tette, hogy nagyon jó állapotban maradt meg.

A 12,6 millió dolláros ár több, mint kétszerese az eddig legértékesebb baseball-kártyáénak, és jóval meghaladja az eddig legnagyobb összegért árverésre került sportereklye értékét

- közölte a Heritage Auctions árverezési ház.

A korábbi, idén májusban elért, aukciós rekordot Diego Maradona "Isten keze" néven elhíresült meze tartotta, amelyet a labdarúgó az 1986-os világbajnokság negyeddöntőjében viselt az Anglia elleni mérkőzésen, és amely csaknem 9 millió dollárért kelt el.

A vasárnapi árverés után Chris Ivy, a Heritage Auctions sportaukciós igazgatója úgy nyilatkozott a CNN-nek, hogy a nyolc számjegyű leütési ár egy sportereklye esetében még egy évtizeddel ezelőtt is puszta fantázia volt, most első alkalommal sikerült átlépni ezt a határt.

A most 12,6 millió dollárért elkelt kártyát árverésre bocsátó korábbi tulajdonosa szintén rekord áron vásárolta még 1991-ben, ami akkor 50 ezer dollár volt.