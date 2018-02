Csillagrendszerek összeütközéséből jött létre az Androméda galaxis

Két kisebb csillagrendszer hatalmas ütközéséből jöhetett létre az Androméda galaxis mindössze mintegy hárommilliárd éve, amikor már a Föld is létezett.

A Tejútrendszer „szomszédja” születési idejének kiszámolása nagy kihívás volt a csillagászok számára a benne lévő csillagok nagyon eltérő kora miatt.

Francia és kínai kutatók Francois Hammer, a Párizsi Obszervatórium csillagászának vezetésével „Franciaország jelenleg használható legerősebb számítógépét” használták egy terrabájtnyi adat elemzéséhez. Ennek segítségével meg tudták vizsgálni az Androméda keletkezésének fizikai mechanizmusait, így sikerült felfedni eredetének titkát – idézi az obszervatórium közleményét a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportál. A szakértők eredményeiket a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című szaklapban mutatták be.

Korábban a kutatók úgy vélték, hogy a Tejútrendszer és a szomszédos Androméda iker csillaghalmazok, kiderült azonban a két csillagrendszer közötti fontos különbség: az Andromédában bizonyos csillagok szabálytalanul keringenek, míg a Tejútrendszerben minden csillag egyszerű rotáló mozgást végez a galaxis központja körül. A csillagok különös mozgása a kutatócsoport szerint a formáció fiatalságával magyarázható.

Az adatok szerint 7-10 milliárd évvel ezelőtt két galaxis, amelyek közül az egyik négyszer nagyobb tömegű volt, mint a másik, összeütközésükhöz vezető pályára került. A kutatók szimulálták a két galaxis röppályáját és kiszámolták, hogy egy 1,8-3 milliárd évvel ezelőtti időszakban olvadtak össze, így hozva létre az Andromédát.

Ugyanebben a folyóiratban közzétett tanulmányukban ausztrál kutatók kimutatták, hogy az Androméda galaxis nagyjából ugyanakkora, mint a Tejútrendszer. Korábban úgy vélték, hogy az Androméda kétszer, háromszor nagyobb lehet a Tejútrendszernél, és hogy az Androméda elfogja nyelni a mi galaxisunkat. Az ausztrál asztrofizikusok számításai szerint az Androméda tömege 800 milliárdszor nehezebb a Napnál, azaz nagyjából akkora, mint a Tejútrendszeré.

Borítókép: Androméda galaxis

Forrás: AFP/Ye Aung Thu