Minden évben megjelentetjük Osztálynapló elnevezésű kiadványunkat, amibe összegyűjtjük az adott év ballagó, végzős osztályait. Ilyentájt a fiatalaok már nagyon izgulnak, hiszen hamarosan életük egy nagyon fontos szakasza már lezárul, hogy helyet adjon egy talán még izgalmasabb újnak. Lesz aki továbbtanul, de olyan is, aki munkát vállal. Mindegy is, most mindegyikük szép ruhát öltött, hogy tisztelegjen a most következő időszak előtt. Mi lefotóztuk őket, és egy közös kiadványban mutatjuk meg őket olvasóinknak.

Kiadványunkhoz mindenkinek jó szórakozást kívánunk!