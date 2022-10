Ajánló 1 órája

A jó borokért zarándokolnak a Kishegyre a Murci Fesztiválon

A IV. Murci Gasztrofesztivál ezúttal is a balatonlellei Kishegyen várja október 22-én a gasztronómia szerelmeseit. Sok helyen már friss murcit és újbort is ihatunk. A dél-balatoni borok idén is kiválóak.

Korábbi fotó. Fotós: Németh Levente

A Murci Gasztrofesztivál a balatonlellei és balatonboglári vállalkozók összefogásával indult, mára pedig 7 helyszínen 12 étterem, 12 borászat, 1 delikát üzlet és 2 cukrászda kínálja finomabbnál finomabb portékáit. Mindemellett megtalálhatók lesznek a környék kézművesei is. A IV. Murci Gasztrofesztivál ezúttal is a balatonlellei Kishegyen várja október 22-én a gasztronómia szerelmeseit. Az ősz ízei a Murci Gasztrofesztivál kínálatában Vargányakrémleves, Angus Stefánia, konfitált tarja, szarvas tortilla, szőlős kacsamájragu és marinált fogas - csak néhány finomság az éttermek egyedi kínálatából. A borok pedig ezúttal is elvarázsolják a szakértő közönséget. – Murcit, mustot és a korai szüretelésű fajtákból már újbort is lehet kóstolni – mondta a likeBalaton.hu-nak Bór Norbertné szervező, aki egyben a Balatonboglári Borvidék hegyközségi tanácsának titkára. – Úgy érezzük, hogy az idei évjárat jó lesz. De választhatnak az ide érkezők épp úgy érett vörösborokat, mint üde, gyümölcsös fehérborokat vagy rozékat – tette hozzá. – Újdonság, hogy egy balatonszemesi cukrászda is csatlakozott az eseményhez, akik “mindenmentes” süteményekkel várják a vendégeket. Így kedvezni tudunk a cukorbetegeknek és a gluténérzékenyeknek is – említette a szervező. Vihetünk kóstolópoharat Mint megtudtuk, a “Csengős kereszt” magasságában idén is lezárják a forgalom elől a Kishegyi utat, és csak gyalog lehet felmenni. 12-től 20 óráig vannak nyitva a helyek, délelőtt 11 órától 2 városi kisvonat szállítja azokat a vendégeket a helyszínre, akik nem szeretnének autóval közlekedni. A városi kisvonatok a központban lévő buszmegállóból indulnak, megállnak az iskola előtt, a végállomásuk pedig a Gémeskútnál lesz. Így kényelmesen fel lehet jutni a helyszínre. Az első megálló a Konyári Pince, a második a Pócz Pincészet és Borbisztró, aztán a Hegyi Borterasz, majd a Zöld Ajtós Ház következik. Az ötödik megálló a Bolemon tanya, a hatodik a Majthényi Présház, a hetedik pedig a Szent Donát kápolna melletti nagy parkoló. – Kóstolópoharat minden borászatnál lehet vásárolni, de a megköszönjük a vendégeknek, ha magukkal hozzák a régit. Azt is megtöltik a vendéglátók – hívta fel a figyelmet Bór Norbertné, aki hozzátette, a Majthényi Présháznál a családokat gyereksarok várja játszóházzal és őszi játékokkal.

Debrecenből is jönnek Murci Gasztrofesztivál programjaira A Hegyszépítő Társaság ötlete alapján minden évben tavasszal és ősszel tartanak “nyitott pince napokat” a Kishegyen. Épp úgy vonzó a nagyközönség számára a tavaszi Kishegyi Kortyok és Falatok, mint az őszi Murci Gasztrofesztivál. – A szálláshelyek forgalmát tekintve áprilisban és októberben is érkeznek vendégek. Vannak, akik Szegedről, Makóról, Debrecenből utaznak ide a rendezvény miatt. Három napot eltöltenek a településen, meglátogatják az éven át nyitva tartó helyeket, kirándulnak. Sokan felmennek a Parkerdőbe akár gyalog, akár kerékpárral – mondta a szervező, majd hozzátette, tapasztalatuk szerint akik eljönnek és megkóstolják a kínálatot, azok a szezonban is visszatérnek a vendéglátóhelyekre.

