A verseny házigazdája, a Kaposvári Vízügyi SC ezúttal is kitett magáért: a szervezők kitűnő pályát alakítottak ki, remekül lebonyolították az eseményt, s még az időjárás is kegyes volt hozzájuk, hiszen enyhe szélben, ragyogó napsütésben tudtak evezni és futni a maratonisták. A házigazda egyesület sportolói kiváló eredményeket értek el az évadnyitó maratonon, ugyanis Bajzik Éva, Kuzma Lujza, Kohulák Máté és Bajzik Anna is megnyerte a korosztálya számára kiírt futamot.

A Kaposvári Vízügyi SC eredményei Vígh Sándor Emlékversenyen

K-1 férfi felnőtt 20 km: 3. Csima Ferenc.

K-1 férfi ifjúsági U17-U18 20 km: 6. Skobrák István.

MK-1 férfi gyermek U11, 2000 m: 2. Légrádi Zoárd.

MK-1 női gyermek U10, 2000 m: 1. Bajzik Éva, 2. Nagy Boglárka, 3. Csíktusnádi-Kiss Elza.

MK-1 férfi U12, 2000 m: 4. Bajzik Péter.

MK-1 férfi kölyök U13, 2000 m: 6. Császi András.

K-1 női kölyök U14, 2000 m: 1. Kuzma Lujza, 6. Regényi Júlia.

K-1 férfi kölyök U14, 2000 m: 1. Kohulák Máté, 9. Nagy Barnabás.

K-1 női serdülő U15, 2000 m: 1. Bajzik Anna, 2. Csapó Izabella.

K-1 férfi serdülő U16: 10. Mátyás Maximilián Sándor.