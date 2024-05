Május 23-án a Ludovika Arénában rendezik meg A vívás mindenkié – Sztárok a páston rendezvényt. Az eseményen művészek mérkőznek meg egymás ellen a páston, a résztvevőknek a jeles alkalom előtti napokban korábbi vívóklasszisaink tanítják meg a sportág alapjait. A versenyzők: Danny Blue mentalista, Barabás Botond színész, Gubik Petra színész-énekesnő, Ember Márk színész, Kovács Patrícia színész, Dánielfy Gergő énekes, Kocsis Alexandra fitneszmodel és Kocsis Lilkó versenytáncos. Az őket felkészítő mentorok listája: Nagy Tímea, Szász-Kovács Emese, Imre Géza, Somfai Péter.

– Kerestük a módját, hogy a sport és a kultúra hogyan tudja támogatni egymást megjelenésben és a hétköznapi életben. Bízom benne, hogy a versenyzőink jól érzik magukat – mondta el a jövő heti esemény keddi sajtótájékoztatóján Csampa Zsolt, a Magyar Vívószövetség elnöke.

A sajtóesemény egyben a sorsolásra is szolgált. Sárkovicsné Dömölky Lídia olimpiai bajnok tőrvívó segítségével alakult ki a férfi elődöntők párosítása: Danny Blue–Dánielfy Gergő és Ember Márk–Barabás Botond asszót rendeznek. A női elődöntőket Boczkó Gábor, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya sorsolta ki: Kocsis Lilkó Gubik Petra ellen kezd, míg Kovács Patrícia Kocsis Alexandra ellenfele lesz.

A szövetségi kapitány szemmel tartja a vívókat

Boczkó Gábornak nem ez volt az egyetlen fontos hozzájárulása az eseményhez. A szövetségi kapitány jelezte, hogy az eredeti terv, amely szerint az elődöntők csak öt tusig zajlanának, nem adna neki elég időt arra, hogy megfigyelje a vívókat, akiket akár a jövőben számításba vehet a nemzeti csapat összeállításakor. A változtatási javaslatot hamar elfogadták a helyszínen, így nemcsak a finálét, hanem már az elődöntőket is tíz találatig rendezik.

Barabás Botond leszögezte, hogy ő már nem pályázik az olimpiai részvételre, a szolnoki vívóklub szeniorjai között viszont A vívás mindenkié – Sztárok a páston esemény után is folytatja a vívást. Danny Blue azt tudja, hogy őt hogyan lehet legyőzni, ellenfele, Dánielfy Gergő viszont elárulta, hogy szívesebben kapott volna más ellenfelet a sorsoláson.

Kocsis Alexandra hangsúlyozta, hogy sportolóként mindenképpen tiszteli az ellenfeleit, bármennyit is készülnek a nagy napra. Kocsis Lilkó újra felfedezte a gyermeki tanulás örömét a vívás alapjainak elsajátítása során, Gubik Petra pedig kiemelte: megtiszteltetésnek érzi, hogy ilyen szűk mezőny tagja lehet.

A vívás népszerűsítésére életre hívott esemény május 23-án 17.30-kor kezdődik, a Ludovika Aréna kapui már 17.00-kor nyitnak.