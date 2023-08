Nagy veszélyt jelent az apró, védett állatokra a közelgő avarégetési időszak is. Jóllehet tavasszal van a fő szaporodási időszak a sünök életében, most is tanácsos figyelmet fordítani rájuk Molnár Marcell, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kaposvári helyi csoportjának elnöke szerint. Kártevőpusztítóként a sünök az ember számára is hasznos jószágok. Sok rovart, lótücsköt, pajort, sőt bizonyos esetekben egeret is elfogyasztanak. Néhány tévhit is kering azonban a sünökkel kapcsolatban, ilyen például az, hogy szívesen elfogyasztják a tejet vagy az almát. – Ha az almafa alatt találkozunk sünnel, az nem azért van, mert az almát keresik, hanem a gyümölcs által vonzott rovarokra vadásznak – tette hozzá Molnár Marcell.

– Fontos odafigyelni rájuk az avarégetés időszakában is, hiszen az önállósodó kis sünök a rovarokban, gilisztában gazdag levélhalmokban bújnak el. Ha ezt ellenőrzés nélkül meg­gyújtjuk, nagy kárt tehetünk, elpusztíthatjuk a sünöket. Sokszor okoznak gondot a tarlóégetések, illetve a nádtüzek, amire szerencsére nem volt példa az idén a természetvédő csoport környezetében. Az európai sün védett, háziállatként tilos tartani. – Egyébként sem javaslom, hogy bárki is bevigye a lakásba, ugyanis tele van bolhával és kullanccsal – mondta Molnár Marcell. – Ha mentett sünnel van dolgunk, akkor mi is bolhairtással kezdjük. A táplálása sem egyszerű, ugyanis nagy mennyiségű rovarra van szüksége, jóllehet átmenetileg a macskatáp is szóba jöhet. Ha házi kedvencként gondolunk a sünre, akkor a kisállat-kereskedésben is kapható, afrikai származású, fehér hasú törpesün tartását javaslom. Jóval kisebb, és könnyebb is gondoskodni róla. Ha mégis szeretnénk a vadon élő sünöknek is kedveskedni, beszerezhetünk nekik búvóhelyet, ami szénával és szalmával kibélelve téli menedékként szolgálhat. Ilyen alternatívát a madártani egyesület weboldalán is találhatunk.