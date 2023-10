Szombaton kezdődik a Dancing with the Stars legújabb évada, amelyben Csuti és táncpartnere, Tóth Katica is feltűnik.

Az üzletember pénteken a Mokkában elárulta, rengeteg gyakorláson vannak túl, amely az elején nem volt egyszerű, olyan helyeken volt izomláza, amelyeken korábban sosem.

Katica mindenben segítette Csutit, a maximumot hozták ki egymásból, és mindketten izgatottan várják a szombati adást.