Tudatták azt is, a 14 év alatti gyermekek Budapest határain belül díjmentesen utazhatnak a közösségi közlekedéssel, így a HÉV-járatokon is, azonban ellenőrzés esetén érvényes magyar diákigazolványt – vagy azt helyettesítő, az iskola által kiállított igazolást – fel kell tudniuk mutatni. Ez a kedvezmény annak a tanévnek az utolsó napjáig – a nyári szünetet is beleértve, tehát augusztus 31-éig – vehető igénybe, amelyben a gyermek betölti a 14. életévét – írták.