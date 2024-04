És ezzel még biztosan nincs vége, ugyanis szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árában 3-3 forintos mérséklődés áll be általánosan, vagyis a benzinnél és a dízelnél is. Ez minden bizonnyal begyűrűzhet a kiskereskedelmi árképzésbe is, így aztán a benzin jellemző ára 630 forint alá fog esni, a dízelé pedig súrolni fogja a 610 forintos szintet.