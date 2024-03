A Teol.hu.nak megszólalt a kedden reggel Tamásiban meggyilkolt Mária édesanyja. A helyiek azt mondják, ilyen gyilkosság Tamásiban még soha nem történt.

Feldolgozhatatlan

A portál munkatársa otthonuknál kereste fel a meggyilkolt nő szüleit. Az idős asszony fényképet és videót ugyan nem engedett készíteni, de a kapunál annyit elmondott, hogy egész éjjel sírtak a férjével, a meggyilkolt Mária édesapjával.

Elvette az egészséges, alig 52 éves lányunkat az az állat. Ahogy a lányom nyitotta az ajtót, már szíven is szúrta.

- mondta az édesanya. Hozzátette, hogy Mária holttestét még nem látták, arra talán csütörtökön lesz lehetőségük, ha hazaviszik Szekszárdról Tamásiba. Zárás képpen annyit mondott még: talán soha nem fogják tudni feldolgozni a történteket.

A tragédia mindenki megrázott

Fotó: Bencze Péter / Forrás: teol.hu

Bosszút esküdött a gyilkos

A 49 éves K. Gábor 2020-ban egyszer már kegyetlen módon elbánt Máriával. A helyiek azt mondják, egy pincébe vagy mások szerint a házuk padlására zárta be, miután egy székhez kötözte. Akkor a közös nagyobbik gyerekükkel együtt a férfi az asszony sírját is megásta a kertben. Senki nem tudja pontosan hogyan, de Mária el tudott menekülni, és azonnal feljelentést tett.

K. Gábort ezért börtönbüntetésre ítélték, de már akkor megesküdött arra, hogy ha szabadul, leszámol egykori feleségével.

A férfi nem régen szabadult a fogságból, és ahogy ígérte, be is váltotta szörnyű tettét: egy késsel támadt egykori feleségére. A ház, ahol a tragédia történt, kedden még nem volt megközelíthető, rendőrök helyszíneltek ott. Szerdán viszont már elbontották a kordont. A kertben minden csupa vér, a fűben még most is látszik a terület, ahol a menekülő asszony végül összeesett.