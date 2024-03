"Egyik nap mérges volt ránk, három ismeretlen nyelven beszélt, de volt hogy törökül is. Amikor értettük, akkor azt mondta, ki kell lőjön minket! A házában se ajtó, se ablak, mindent eladott a drogért. Még a villanyvezetékeket is kihúzta a falból, a radiátorokat is pénzzé tette. Itt végzi a dolgát a kerítésünk mellett, a patkányokkal tele van az udvara. Borzalmas állapotok vannak” – mondta feleség.