A lila-fehér klub emblematikus játékosa súlyos magánéleti gondokkal küzdött, alkoholproblémái miatt többször szorult kórházi kezelésre. Szombaton a Honvédkórházban hunyt el, tüdőgyulladás következtében.

Az 1970-es évek második felében három bajnoki címet nyerő Újpest közönségkedvenc futballistája volt. Virtuóz játéka és cselei nyomán született meg a "Táncolj, Törő!" rigmus. Futballtudása alapján nemzetközi szinten is kiugró karriert jósoltak neki, de ezt - részben súlyos sérülése miatt - nem sikerült valóra váltania.

Törőcsik a magyar nemzeti csapattal részt vett az 1978-as argentínai és az 1982-es spanyolországi világbajnokságon, 45 válogatott mérkőzésén 12 gólt szerzett. Pályafutásában két esemény jelentett törést: az első vb-jén történt kiállítása, valamint 1979-es súlyos autóbalesete, amelyben megsérült a bal csípője, emiatt nem tudott eleget tenni a meghívásnak a világválogatottba.

Törőcsik András 1955. május 1-jén Budapesten született. A labdarúgást 12 évesen a BVSC-ben kezdte, 1974-ben igazolta le az Újpesti Dózsa. A klubbal 1975-ben, 1978-ban és 1979-ben lett magyar bajnok és ugyancsak háromszor Magyar Népköztársasági Kupa-győztes (1975, 1982, 1983).

Emlékezetes teljesítményt nyújtott a Kupagyőztesek Európa Kupája (KEK) 1983/84-es szezonjában, amelyben az Újpest a negyeddöntőig jutott.

1985-ben külföldre igazolt, egy évig a francia Montpellier csapatában játszott, 1986-tól kanadai teremlabdarúgó-csapatokban (Toronto, North York Rockets) szerepelt. Hazatérése után, 1987 tavaszán a Bp. Honvédhoz szerződött, ám ott egyetlen mérkőzésen sem kapott lehetőséget. Ezután előbb a másodosztályú Bp. Volán, majd az élvonalbeli MTK-VM játékosa lett, de második meccsén megsérült, többször nem is lépett pályára.

Újpestre 2011-ben tért vissza, az egyesület utánpótlásának koordinátoraként dolgozott. Egészségi állapota ekkor már nem volt a régi, többször volt kórházban, hol csípőműtét, hol fejsérülései miatt.

Az utolsó magyar világsztárként is emlegetett futballistát a magyar FourFourTwo magazin a 21. helyen választotta be minden idők 50 legjobb magyar játékosa közé, többször került fel a France Football Aranylabda-szavazásának listájára, a legjobb eredménye a kilencedik hely volt. Több könyvet is írtak róla, Szabó Ferenc: Táncolj tovább, Törő! (1970), Rokob Péter-Zombori Sándor: A Törő (1995) és Egressy Zoltán: Lila csík, fehér csík (2015) címmel.

A legendás játékostól Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán búcsúzott.

Borítókép: Törőcsik András volt válogatott labdarúgó a 75 éves Dunai Antal olimpiai bajnok, ezüstcipős labdarúgó születésnapja alkalmából rendeztt ünnepségen az újpesti városházán 2018. március 21-én (MTI/Koszticsák Szilárd)