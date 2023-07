Én is néha meglepődök, hogy ilyenkor hogy tudom befejezni. Most sem értettem, felálltam a pástra és annyira ki tudtam zárni mindent, pedig nagyon ideges voltam ennél a döntőnél. Szerintem látszódott is a vívásomon, hogy teher volt rajtam, hogy ez már a döntő. De aztán egyszerűen olyan magabiztosan, mindent elfelejtve és odakoncentrálva sikerült felállnom a vb-döntőt befejezni, hogy még saját magamat is megleptem