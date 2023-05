Azt sokan tudják már Kassai Lajosról, hogy az Oscar díjas színész Matt Damon tőle tanulta el a lovasíjászat fogásait a Nagy Fal című hollywoodi mozihoz. S most úgy tűnik újabb szuperprodukcióhoz van köze a Kassai Lovasiskola alapítójának.

A napokban egy fotót közölt saját magáról, amint korabeli ruhában lóháton vágtat. A bejegyzésben megjelölték az egyik vezető streaming szolgáltató instagram fiókját is, és a hashtagek között ott találhatjuk a The Grand Tour vagyis a Nagy Túra című angol autós tv sorozat nevét is. A sorozatról tudni érdemes, hogy 2016-ban indult és alkotói a korábbi BBC által sugárzott Emmy- és BAFTA díjas Top Gear készítői. Tavaly már forgatott Kaposvár környékén a stáb, akkor többen is lencsevégre kapták a különleges verdákat és a forgató stábot.

A Kassai Lajos oldalára felkerült fotóhoz többen írtak hozzászólást, amelyben arról érdeklődtek valóban Jeremy Clarkson brit tv-s személyiség a Grand Tour és a Top Gear egyik készítője ül -e a kocsi volánja mögött. Erre Kassai Lajos készségesen válaszolt, hogy jól látjuk, tényleg ő ül az autóban. Kíváncsian várjuk a kaposmérői epizódot!