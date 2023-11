A Mr. Olympia előtt még lenyomott egy mell edzést Király László, kaposvári profi testépítő, aki Orlandóban versenyez a világ egyik legrangosabb testépítő versenyén. Megosztott az edzésről egy friss videót, amin végigkövethető, hogy milyen gyakorlatokat végez edzője Patrick Tuor irányításával és Keone "Prodigy" Pearsonnal, akit szintén Tuor edz.

De felkerült egy másik videó is, ami egy napi összefoglaló volt. A videóban betekintést nyerhetnek követői abba, hogyan néz ki a sportoló egy reggele a versenyt megelőző napokban. Ugyanis a Mr. Olympia november 2-án vette kezdetét a floridai Orlandóban, ahol a profi testépítés krémje méreti meg magát. A kaposvári testépítő egy TikTok videóban azt is elárulta, hogy szombaton lép majd színpadra, addig viszont nagyon komolyan oda kell figyelnie a folyadék bevitelre is, hogy a mérlegelésnél megfelelő legyen a testsúlya. A harmincezres nézettséget elért videónál rengeteg biztató kommentet írtak a követői, akik közül többen úgy vélekedtek, hogy már az hatalmas büszkeség, hogy Laci részt vesz a Mr. Olympián.

