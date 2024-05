Aki csak tehette kikerázta magát a Parno Graszt koncertre, ahol fantasztikus volt a hangulat. A K-Központ megtelt cigányzenére éhező közönséggel. A buli előtt a zenészek is éhesek voltak, így aztán nyakukba vették a várost, ahol először adtak koncertet. – Úton az étterembe, meg visszafelé is nagyon sokan megállítottak minket azzal a kérdéssel, hogy "tényleg ti vagytok?" És persze fotók is készültek, nagyon kedvesen fogadtak minket, mondta el a zenekar frontembere a buli után kollégánknak. Habár eleinte még attól tartott, mennyien lesznek a buliban a sok közös fotó elkészítése után, már nem aggódott egy kicsit sem.

A Parno Graszt az utolsó simításokat végzi új, hatodik lemezén, amelyet nem sokára bemutatnak a Budapest Parkban.