– A közúti közlekedésben fontos, hogy a résztvevők körültekintő, megfontolt módon, egymást partnerkén tekintve közlekedjenek – tájékoztatott a rendőrség. – A közlekedés szabályaival a legfiatalabbaknak érdemes minél korábban megismerkedniük, az idősebbeknek pedig sosem árt azokat újra és újra átismételniük és példaként szolgálniuk a fiatalabb családtagok részére.

Ez a gondolat hívta életre 13 esztendővel ezelőtt a „Közlekedik a család” elnevezésű vetélkedősorozatot, amelyet azóta is a Rendőrség baleset-megelőzési szervezete, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság szervez a fő támogatók az Autós Nagykoalíció és a Škoda Magyarország bevonásával. Azt is közölték: a visszajelzések, a területi versenyeken szerzett tapasztalatok arra ösztönözték a szervezőket, hogy idén április 27. és június 8. között húsz helyszínen (főváros és vármegye székhelyek) megrendezzék a vetélkedősorozat területi versenyeit.

– A versenyekre bármely magyarországi lakóhellyel rendelkező család nevezhet, ha legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá amennyiben hat és tizenhét év közötti gyereket/gyerekeket nevelnek – derült ki a tájékoztatóból. Érdemes elindulni a versenyen, amelynek fődíja, egy Škoda Scala személygépkocsi. Reméljük minél hamarább kezdetét veszi az országos közlekedésbiztonsági vetélkedő területi fordulói, ahol nemcsak a családok, hanem a legeredményesebb oktatási intézmények is díjazásra kerülnek.

A verseny szervezői az iskolák részére pályázatot hirdetnek meg. Azok az iskolák, amelyek a vetélkedősorozaton a legtöbb családdal vesznek részt, az alábbiak szerint kerülnek díjazásra:

1. helyezett iskola 500 000 Ft értékű tan- és sportszert

2. helyezett iskola 300 000 Ft értékű tan- és sportszert

3. helyezett iskola 100 000 Ft értékű tan- és sportszert kap az igények figyelembevételével.