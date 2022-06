Tucatnyi friss fagyival készülnek minden nap a vendégeknek egy bőszénfai cukrászdában. A tejes finomságok mellett a gyümölcsösökből sincs hiány a kínálatban náluk. Két éve homoktövises fagyit is készítenek, az idén pedig húsos somból is fagy­laltot kevertek.

Fanyar és frissítő a somfagyi. Fotó: Lapat Lili



– Tavaly novemberben jött el hozzánk Tóth Péter, aki különleges somlekvárt hozott magával. Ekkor elkészítettem neki a sommal ízesített szaloncukrot, és mivel nagyon érdekes volt az íze, az idén nyáron próbáljuk meg fagyiban – mesélte Kanyar János, a Kanyar Fagyizó tulajdonosa. A receptúra nem túl bonyolult, a fagylaltba fagyasztott som kerül. Augusztusban annyi a különbség, hogy a somszüret után frissel készítik az édességet. – A melegben a savanykás ízt nagyon kedvelik a vendégek, sokan a somfagyi miatt jönnek hozzánk vissza – jegyezte meg Kanyar János.

Tóth Péter 2014-ben kezdett foglalkozni a sommal. Zselicszentpálon és Kaposgyarmaton több mint két hektáron termesztik a növényt. – Nyolc-tíz év kell öntözetlen körülmények között, mire termőre fordul, szerettünk volna egy növénnyel foglalkozni, amely illik a helyi környezetbe, egészséges – tette hozzá az agrármérnök végezettségű termelő.

Tóth Péter kiemelte: munkaigényes a növény szedése, augusztustól másfél hónapig tart. Kézi szüretről lehet csak szó, mivel a gyümölcsök nem egyszerre érnek be. Éréskor négy vaspálcára hálót feszítenek a tövek alá, hogy abba hulljanak az érett gyümölcsök. – Hitvallásunkká vált, hogy újra megteremtsük a som kultuszát, hiszen a megye neve, múltja összefügg a növénnyel és bízunk benne, hogy a zselici gasztronómia meghatározó részévé válik – jegyezte meg Tóth Péter. Műhelyében a húsos somból lekvárt, szörpöt, velőt is készítenek, de fagyasztva is elteszik a gyümölcsöt.



Bazsalikom és kapor a fagyiban

Nemcsak Bőszénfán, hanem Bélatelepen is különleges fagy­laltot kóstolhatunk. Lovizer Ferencné, a Nosztalgia Fagyizó ügyvezetője lapunknak elmondta: bazsalikom-kapor-menta-citromfű-homoktövis ízesítésű fagylalttal várják a vendégeiket.

– Örömmel fogadják vásárlóink a különleges ízesítésű fagy­laltokat, készíteni fogunk még levendulásat is – tette hozzá. Az első egy-két adag a kísérletezésről szól, miután megtörtént a kísérleti kóstolás, utána már a pultba is bekerülnek a fagylatok – mondta el Lovizer Ferencné.



Fotó: Lapat Lili