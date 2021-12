Országos innovációs hét rendezvénysorozatának helyszíne volt Kaposvár, hatodikként Budapest, Szeged, Győr, Debrecen és Zalaegerszeg mellett. A városban az egyetemmel és a középiskolákkal karöltve olyan kis- és középvállalatokra szabott innovációs stratégiát indítanak el, amely kapcsolódhat a nagyvállalati beruházásokhoz, fejtette ki Szabó Zoltán, a Kaposvári Fejlesztési Központ szakmai igazgatója. Az élelmiszergazdaságot választották témául, mert nyilvánvalóan ez lehet a régiónk kitörése pontja. A fejlesztési igényeket, lehetőségeket mérik fel, ösztönzést adnak a vállalkozóknak és a fiatalokat is bevonnák a munkába. Borhi Zsombor alpolgármester a megnyitón hangsúlyozta: elindítottak egy gazdaságfejlesztési programot, amelynek most érnek be a gyümölcsei. Innováció nélkül azonban a meglévő cégek nem tudnak megerősödni a versenyhez.