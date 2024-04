Szponzorált tartalom 2 órája

Mennyit keres ma egy logisztikai ügyintéző?

Informatika, programozás, közgazdaságtan, jog, orvosi szakmák – mind-mind olyan területek, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek manapság. De ha belegondolunk, hogy melyik iparágakban dolgoznak a legtöbben, a kereskedelem és a logisztika világa is elsők között ugrik be. A logisztikai ügyintéző munkakörről pedig alighanem mindenki hallott már, de mi is ez és milyen karrier vár e téren? Vesézzük ki!

Forrás: freepik.hu

Logisztikai ügyintéző álláslehetőségek Baján Ahhoz, hogy valaki a logisztika világában állást találjon, nem feltétlenül kell valamelyik nagyvárosba vagy külföldre költözni. Hiszen a belföldi raktárak és logisztikai központok nem is lehetnek kizárólag egy helyszínen, mondjuk Budapesten. Sok van lent délen Pécsen, keletre Szegeden vagy Debrecenben és így tovább. De az ezeket összekötő útvonalakon is, mint például Baja városában. Logisztikai ügyintéző pozícióban álláslehetőség Baján – amennyiben ehhez hasonló álláslehetőségek érdekelnek, nézz körül a bajaallas.hu oldalán! A fuvarszervezéstől kezdve az idegen nyelven való kommunikációg és a partnerekkel való tárgyalásig számos feladattal találhatja szembe magát egy logisztikai ügyintéző, de nincs két ugyanolyan nap, az iparág pedig folyamatos mozgásban van, így nem nagyon kell unatkozni. Karrierút és kereseti lehetőségek A kereseti lehetőségek sem rosszak, akár konkrétan az ügyintézői kört nézzük, akár egyéb logisztikai területet. Ez részben függ a végzettségtől is, de egy magasan kvalifikált, nyelveket beszélő munkatárs bére jóval magasabb is lehet, mint a cikkünk írásakor mért hazai medián bér értéke (nettó 338.500 forint a KSH statisztikái alapján). A beszerzők pedig akár már ennek a dupláját is megkereshetik. Milyen képesítésekre és kvalitásokra lesz szükség az érvényesüléshez? Mint már említettük is, a logisztikai, akár felsőfokú képzettség és a nyelvtudás nagyon sokat nyom a latba. De ügyintézőként már akár középfokú végzettséggel is el lehet kezdeni dolgozni, és szakmai tapasztalatot gyűjteni. A logisztikai világban továbbá érdemes minél inkább szélesíteni a látókörünket, nyelveket tanulni, és később akár még komolyabb beszerzői, vezetői szerepkörökben találhatjuk magunkat. Az igazán rátermettek számára határ a csillagos ég!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!