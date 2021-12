Légli Ottó borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke érdeklődésünkre felelevenítette, hogy három aszályos év követte egymást, ami a szakemberek számára is új tapasztalatokat hozott. Az aszályon túl jégkárral, helyenként jelentős vadkárral is szembe kellett néznie több borásznak. A hozam ugyan elmarad a tavalyi évtől, ugyanakkor a borvidéken, a birtokokon és még a fajtákon belül is nagy a szórás a mennyiséget illetően. Légli Ottó a saját pincészeténél közel 40 százalék kiesést tapasztalt. Ugyanakkor a gyümölcs egészséges volt, igazán magas lett az idei esztendőben a gyümölcssav-tartalom.