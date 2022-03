Akár 500–600 ezer forintot is megkereshet ma Magyarországon egy jó szakmunkás – derül ki egy friss kutatásból. A bérrobbanás Budapesten kívül is érződik, a Balaton környékén ma már többet is el lehet kérni egy munkáért, mint a fővárosban. Mivel nagy a szakmunkáshiány, így a kóklerek is könnyen kapnak munkát.

A téli hónapokban is folyamatos volt a kereslet az építőipari alapanyagok iránt az egyik kaposvári kereskedésben. – Aki épületen belül tudott, az dolgozott, a kinti munkák esetében pedig árajánlatot kértek tőlünk – mondta el Sáfrán György, a kereskedés tulajdonosa. Hozzátette: szinte nincs olyan alapanyag, amelyet ne keresnének náluk. Megjegyezte: az elmúlt hetekben azt tapasztalták, hogy az árakkal a korábbinál jobban tudnak tervezni, pár hétig stagnálnak.

– A csok vagy az otthonfelújítási támogatás miatt óriási mértékben élénkült a kereslet és nagyon kevés a szakember – mondta el Semperger János, az Ipartestületek Országos Szövetsége kaposvári testületének elnöke. – Akik maradtak, azok felstrófolták az árat, most még a kóklerek is találnak munkát bőségesen. Semperger János hozzátette, információi szerint a fővárosban egy kőműves, burkoló, festő 30–40 ezer forintot és elkér egy napra. Megjegyezte: sok iparos se adót, se tb-hozzájárulást nem fizet, a vállalkozók közül nagyon sokan minimálbérre jelentik be alkalmazottjukat és a pluszbért zsebbe fizetik.

Az elnök szerint óriási különbségek vannak országszerte, a fővárosban és a Balaton környékén lehet nagyobb bérekkel találkozni, ugyanakkor komoly probléma, hogy kiöregedőben van a szakma és nagyon kevés az utánpótlás, az iskolából kevés a kijövő szakember. – Mindenhol szakmunkáshiány van, szinte már nincs olyan szakma, amelyik ne küzdene ezzel a problémával – emelte ki Semperger János.

– Senki nem vállalja be, hogy alkalmazottként foglalkoztat egy burkolót, mert ez neki nagyjából 1,2 millió forintba kerül – mondta el az egyik somogyi vállalkozó. – Ebből az alkalmazott 600–700 ezer forintot kap meg, ekkora összeget sem lehet kitermelni.

Egy Kaposvár környéki kőműves szerint ugyanakkor segédmunkást is nehéz találni. – Napi húszezer forintért sem találtam dolgozni akaró és megbízható culágert – mondta. – Hónapokon át kerestem, végül úgy döntöttem, egyedül dolgozom, a hétvégén meg a nagy fiam besegít – tette hozzá.

A kiszámíthatóbb munkát keresik

Járfás Rózsa és párja több mint húsz éve dolgozik az építőiparban. Fő profiljuk a homlokzat- és hidegburkolás. – Nagyon régóta ugyanazokkal az emberekkel dolgozunk – mondta el a vállalkozó. – Akkor is adtunk mindenkinek fizetést, ha nem volt munka. Járfás Rózsa hozzátette: a legtöbben a kiszámíthatóbb munkahelyet keresik, ahol hosszú távra tervezhetnek. – Mindenki be van nálunk jelentve, átlagosan 400 ezer forint fizetést kapnak – mondta Járfás Rózsa, a kft. ügyvezetője. – Ezen kívül biztosítjuk a tizenöt dolgozónknak a munkaruhát, az élelmezést is.

Fotó: Lang Róbert