– Élni tudni kell – mondta mosolyogva hétfőn dél­előtt egy kaposvári ­fiatalasszony vásárlás közben. – Sonkát, oldalast, tarját és combot is vettem, tele van a kosár, jó nehéz, de az ünnepek alatt nem akarok idegeskedni. Nagy a család, bőven kell étel.

Meiszner Péter, az egyik kaposmérői ABC-üzlet helyettes vezetője azt mondta: elindult a húsvéti nagybevásárlás, pillanatnyilag hat fajta sonkát kínálnak. Butor Sándor, a 20 boltot működtető nagyatádi Atád Coop Zrt. cégvezetője szerint térségükben is érezhetően erősödik a forgalom, náluk egyik sláger a kötözött sonka. A vásárlókat a kaposvári húsüzletekben szinte sonkahalmok fogadják, az egyik helyen a füstölt hátsó csülök kilója 1599 forint. Ponekker László, a kaposvári Privát-Hús Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója azt mondta: a vásárlók zöme nem kísérletezik és marad a bevált ízek mellett. Füstölt, darabolt, nyers comb, sonka, kötözött combsonka, szívsonka vagy füstölt főtt frikandó sonka is megtalálható a bőséges felhozatalban. A friss visszajelzések alapján sokan továbbra is kifejezetten a szaftos, hagyományos húsvéti termékekből választanak.

– Töretlenül 30 éve vagyunk jelen a piacon – mondta Ponekker László. – Bár az eltelt időszakban rengeteg változás zajlott le az ágazatban, de a húsvét mindig fontos volt, s az is maradt a somogyi vásárlóknak. Szerintem az idén felszabadultabban ünnepelnek az emberek, mint tavaly. A koronavírus-járvány miatt már nincsenek korlátozások, a családok kényelmesen utazhatnak. Bár nálunk nagyjából 10 százalékkal drágult a füstölt hústermékek ára, mégis úgy tapasztaljuk, hogy a vásárlók húsvétkor nem takarékoskodnak a menün. Már érezzük a forgalomélénkülést, folyamatosan gondoskodunk a sonkautánpótlásról, s ahogy közeledik a hétvége, úgy egyre nagyobb mennyiségben fogy a karaj és a comb is.

A füstölt, kötözött lapocka kilója 1390 forint, a szívsonka combból 3990 forint, míg egy kiló füstölt csülök 2119 forint; a vevőket ilyen árak fogadják az egyik üzletláncnál. Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi vezetője azt mondta, hogy a füstölt áruk egy része közel 15 százalékkal drágult tavaly húsvét óta, a vevők többsége a kötözött sonkát keresi.





Fotó: Lang Róbert