Megnőtt a forgalom a somogyi Tüzépeken és az építőanyag-forgalmazó üzletekben. A kereskedők tapasztalatai szerint a következő áremelkedés előtt mindenki igyekszik beszerezni a szükséges építőanyagot. Sipos Zoltán, a Kapos-Épker Építőanyag Centrum kereskedelmi vezetője elmondta, jelenleg jóval kevesebb építőanyag van a piacon, mint egy évvel korábban. A gyárak komoly gondban vannak, mert több termék esetében is hiányzik valamelyik alapanyag, ezért nem tudják legyártani.

Sipos Zoltán kiemelte, mind a két telephelyüket feltöltötték áruval, ezért a következő hetekben szinte mindent lehet vásárolni, nyárra azonban akadozhat az ellátás. Hiába van tele a raktáruk, több termék jelenleg nem kapható.

– Kőzetgyapot egyáltalán nincs, üveggyapotból csak bizonyos termékek kaphatóak és hiánycikk lett a tégla is – hangsúlyozta a kereskedelmi vezető. Hozzátette, a hőszigetelő anyagok és a cement tavaly­hoz képest 20-30 százalékkal drágult, a tégla, a fa és a vas­anyag ára pedig a duplájára nőtt. Csökkenés a következő hetekben sem várható, a termékek ára vélhetően 20 százalékot emelkedik a jövő hónapban.

Benedek János, a Benedek Generálkivitelező Kft. tulajdonos-ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, az alapanyagok hiánya és a folyamatos drágulás kilátástalanná tette az építőipar helyzetét. – A bizonytalanság miatt a következő hónapokban akár 70-80 százalékos áremelkedés is elképzelhető – fogalmazott Benedek János. – A tégla már most is kétszer annyiba kerül, mint egy hónappal ezelőtt. Az egyik újfajta falazótégla darabjáért 400 helyett 800 forintot kérnek el. Az épületvas eddig kilónként 530 forint volt, most 830-at fizetünk érte. Cementből jelenleg hiány van, de amit legutóbb kaptunk, azért 40 százalékkal többet fizetünk, mint néhány hete. Egy mázsa – áfa nélkül – 6300 forintba került. A burkolólap gyakorlatilag száz százalékkal drágult, s jóval drágább lett a nyílászáró és a cserép is – sorolta a főbb termékeket Benedek János.

A generálkivitelező cég tulajdonosa hozzátette, az egyik téglagyártó cég jelenleg úgy veszi fel a megrendelést, hogy legkorábban csak szeptemberben vagy októberben tudja legyártani. Szálas hőszigetelő anyagért pedig egy évig kell „sorban állni” és csak azután tudják kiszolgálni a vállalkozást – mondta. Benedek János kiemelte, a bizonytalan helyzet miatt vélhetően több építkezést elhalasztanak majd, de aki mindenképpen építkezni szeretne, kénytelen lesz dupla árat kifizetni.



Háborús hatás

A padlóburkolók ára havonta 10–12 százalékkal nő. Varga Tibor, a Mester Center 2000 Kft. üzletvezetője elmondta, a középkategóriás laminált padló négyzetméterenként 5000 forintba kerül, a prémium ára 10 ezertől kezdődik. Az oroszoknál gyártott termékcsaládhoz nem lehet hozzájutni.