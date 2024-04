Egyéne, családja válogatja, hogy ki, mikor kapcsolja le a fűtést. Aki nem olyan fázós, már akár áprilisban elzárja, azonban sokan még május elején is be-be kapcsolják a rendszert, hogy ne vacogjanak a még hűvös éjjeleken. Mire figyeljünk, ha már a vásárlásnál tudatosak vagyunk? “Minden a kezdeti lépéseken múlik: milyen az a ház, az a lakás? Ma már nagyon sokféleképpen megoldhatjuk a fűtésünket, kezdve a régi módszerektől: fával vagy vegyes tüzeléssel; a gázos, központi fűtésen át, egészen az innovatív és egyre szélesebb körben népszerű hőszivattyús megoldásokig. Nagyon sokan tudják ma már, hogy a szigetelésen is rengeteg múlik, ebben sokat fejlődtünk az elmúlt években. Azonban van a lakások fűtésének egy új generációja, mely sokkal pénztárcabarátabb, mint gondolnánk és még fenntartható is!” – mondta el Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa, akinek meggyőződése, hogy az az igazán költséghatékony módszer, ha egyszeri, nagyobb befektetéssel lecseréljük a gázzal üzemelő fűtésrendszerünket elektromos megoldásra.

Hamar megtérülhet a jól választott ingatlan ára

Gadanecz Zoltán, ingatlanszakértő azt mondja, hogy az is kíméli a pénztárcánkat, ha a napelemeket is beszereltetünk, ezzel is tehermentesítve a fűtési rendszert,

– Nagyon népszerűek a napelemes rendszerek, melyekkel a háztartások is termelhetnek energiát saját felhasználásra. Ezenkívül a mai korszerű építkezéseknél már nagyon sokan gondolkodnak hőszivattyús és klímás megoldásokban is. A legfontosabb, hogy ha megtehetjük, padlófűtést szereltessünk az ingatlanba, mert az a leghatékonyabb, magyarul: így lesz a legjobb hőérzetünk. – tette hozzá a szakember, aki a klímát is nagyon ajánlja, hiszen a hatékony fűtési és hűtési megoldáshoz nagy beruházásra sincs szükség. Egy valamire azonban érdemes odafigyelni, ha spórolni szeretnénk, emelte ki Gadanecz Zoltán.

– Fontos, hogy úgy foghatjuk meg a pénzt, bármilyen furcsán is hangzik elsőre, ha 0-24-ben megy a klíma. Nem szabad kapcsolgatni, mert könnyebb egyenletes működéssel fenntartani a kívánt hőmérsékletet – zárta le az országos ingatlanhálózat vezetője a témát.