Ezzel hivatalosan is elindul az új Közös Agrárpolitika végrehajtásának második éve, ahol a 2023-ban megismert támogatási jogcímekre nyújthatják be kérelmeiket a gazdálkodók. A Magyar Államkincstár elektronikus felülete 2024. április 10-én, azaz ma nyílik meg és június 10-ig idén is szankciómentesen adhatók be a kérelmek. Így a tavalyinál mintegy 10 nappal több idő áll rendelkezésre a kérelmek elkészítésére és beküldésére. A 2024. évi egységes kérelemben a termelők 44 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcím után tudnak majd támogatást igényelni, kifizetési kérelmet benyújtani, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

A KAP Stratégiai Terv módosításából eredő, valamint az új támogatási időszak első évének tapasztalatai alapján módosított új szabályok tartalmát a gazdálkodók az elmúlt hónapokban kiadványokból, szakmai anyagokból és tájékoztató fórumokon már megismerhették. A részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendeletek a társadalmi egyeztetést követően, 2024. április 9-én a Magyar Közlöny 2024. évi 43. számában megjelentek. A jogszabályok itt olvashatóak: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c6cb3bbca63b83ac2a6b8c5d82cc682799c81b7a/megtekintes

A gazdák, az őket segítő falugazdászok, a szaktanácsadók és egyéb közreműködők felkészítése idén is lezajlott, ugyanakkor a képzések és fórumok folytatódnak. Érdemes rendszeresen felkeresni a KAP Stratégia Terv ismertetését és a végrehajtással kapcsolatos tájékoztatást szolgáló tematikus honlapot, amely a https://kap.gov.hu/ címen érhető el. Emellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tematikus, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjai is a gazdálkodók következetes tájékoztatását célozzák. Ezeken túl a Magyar Államkincstár honlapján hamarosan elérhetővé válnak a kérelembeadással kapcsolatos, szokásos tájékoztató közlemények is.