Mobil röntgenberendezések, betegőrző monitorok, inkubátorok, intenzíves és szülőágyak, sürgősségi betegszállító eszközök és kórházi éjjeli szekrények – csak néhány létfontosságú kórházi berendezés és eszköz, amelyek készítésében a kaposvári Vatner Kft. szerepet vállal. Szeptembertől tárgyalások indulnak a Getinge orvosi műszergyártó cég és a Vatner Kft. között, és ez megnyitja lehetőségét annak, hogy a kaposvári vállalat gyárthassa egész Európa számára a Getinge panelműtőket – mondta Vati Péter tulajdonos-ügyvezető. A céljuk eléréséhez műszakonként 25 munkahelyet teremtenek majd a gyártáson keresztül.

Egy 2400 négyzetméter alapterületű gyártó-összeszerelő-hegesztő- és porfestő üzemet hoznak létre Kaposváron, így a saját fejlesztésű termékeik előállításában a tervezéstől a gyártásig és szállítási szolgáltatásig a teljes termelői láncot lefedik majd. Ezzel függetlenedhetnek a beszállítóktól. Az új gyárépület kialakítása lehetővé teszi, hogy a teljes gyártási folyamat egy egységben valósuljon meg a beérkező alapanyagok tárolásától a kész áru raktározásáig, és a készletek mozgatásáig. Az előírások alapján a veszélyes anyagok tárolását is megoldják. Környezetkímélő targoncákat szereznek majd be, ezek számára tároló- és töltőhelyet építenek az új üzemen belül.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere arról beszélt: az orvosiműszer-gyártás meghonosodott a városban, lassan betelik a Keleti Ipari Park, és Kaposvár a történetének legmagasabb foglalkoztatását érte el a mostani három százalékos munkanélküliségi rátával.

A legnehezebb években is képesek voltak fejlődni

A kaposvári gyárfejlesztés hozzájárul a hazai egészségipar fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához, és a koronavírus- és egyéb járványok elleni védekezéshez, hangzott el a tájékoztatón. Nehéz és kemény évek állnak mögöttük – említette meg Vati Péter, aki nemcsak a Covid alatt az egészségügyi cégekre jellemző megfeszített munkatempóra gondolt, hanem arra is, hogy az állandó növekedésükkel járó szervezeti problémákat is meg kellett oldaniuk. Időközben egyesültek a Mediszer Kft. műtőtechnológiai céggel, amely 30 éves piacvezető tapasztalattal rendelkezik az üzletágban. A most épülő, kaposvári tisztaterű panelműtő és egészségügyi lemezgyárat Matyék Gábor társügyvezető mutatta be a vendégeknek.