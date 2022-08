Sötétlila bogyóktól roskadoznak a feketeberkenye-bokrok Bárdudvarnokon. – Nagyon munka- és időigényes. Miután leszedjük, utána bogyózzuk, kicsit talán a bodzacsetéhez tudnánk hasonlítani – mondta el Orsós Szilvia, aki a településen dolgozik közmunkásként. Társaival már többféle lekvárt, szörpöt készítettek a fekete berkenyéből.

Fotós: Lang Róbert

– Készítettem barackos, almás, tökös, chilis csokis berkenyelekvárt, mindegyik nagyon finom volt – mondta el Pap Veronika.

A helyi önkormányzat egy negyedhektáros ültetvényt alakított ki a közmunkaprogram keretében hét évvel ezelőtt. – Amikor telepítettük, majdnem száz közmunkásunk volt, most öten dolgoznak a berkenyésben. Hozzá kell tenni: nagyon nehéz a beérett bogyókat kézzel leszedni – mondta el Mester Balázs polgármester. Emiatt döntöttek úgy, hogy Szedd magad akciót hirdetnek, amelyre bárki előzetesen bejelentkezhet. – Bármennyit szedhetnek, s a mérlegelést követően 400 forint per kilós áron elvihetik, jelenleg 2000–2200 forint a piaci ára – emelte ki a polgármester.

Fotós: Lang Róbert

A fekete berkenye több jótékony hatása ismert a magas flavonoidtartalma miatt. – A gyümölcs az Egyesült Államokból és Kanadából származik, az 1970-es évektől egyre nagyobb területen foglalkoznak vele Németországban, erős gyulladáscsökkentő, a kemoterápia hatásait enyhíti, a kettes cukorbetegségben szenvedőknél csökkenti a vércukorszintet, de ismert gyomorvédő, keringésjavító hatása is, sőt a rákmegelőzésben is komoly szerepet játszik. Bárdudvarnokon három év kellett, mire az ültetvény termőre fordult. Szerencsére itt volt eső, ami kedvezett a fekete berkenyének és a terület is nyirkosabb itt a falu mélyebb pontján, idén 5-6 mázsa termésre számítanak.