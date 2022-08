Az elmúlt egy hónap alatt mindössze kétszer hullt három milliméternyi eső Ádándon, ami még hajnali harmatnak is kevés, fakadtak ki az ott élők. A gazdák, sőt a kiskertek tulajdonosai is elkeseredettek.

– Többen szorgalmasan locsoltak a kertben, de éppen most beszéltem egyikükkel, aki azt panaszolta, hogy nem volt érdemes, mert a nagy hőségben nem nőttek meg a termények – mondta Szatmári Kornélia, Ádánd polgármestere.

A Vízügyi Főigazgatóság aszálytérképéről egyértelműen kiderül, hogy Somogyban Ádánd környékén a legrosszabb a helyzet, de mellette egy foltban a megyehatáron túl, Enying közelében még nagyobb a baj. A legtöbb csapadék megyénkben júliusban Berzence közelében esett, 40-45 milliméternyi, de még ez is elmarad egy átlagos júliustól, ami 70 milliméter esőt hoz országos átlagban.A zalai határszélen esett a legtöbb csapadék, Nagybajom vonaláig fokozatosan gyengülve. Dél-Somogyban nyugat felé haladva Kálmáncsa közelében már egyre szárazabb térségeket találunk. Ahogy Marcali környékén is kialakult egy szárazabb sziget. S Berzence sem örülhet maradéktalanul, mert például márciusban ott is csak 25 milliméternyi esőt jegyezhettek fel.

– Bár a Berzence környéki földek több esőt kaptak, de még az is kevés, mert ami a búzának elég volt, az a kukoricának kevés – mondta Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) somogyi elnöke, aki áttekintette a csapadék területi eloszlását. Ők is azt tapasztalták, hogy Siófok környékét sújtja a legnagyobb szárazság. A kukorica állapota pedig mindenütt aggodalomra ad okot.

Az Igal-Agro Kft.-nél 400 hektáron vetettek kukoricát, s most azt kellett megállapítaniuk, hogy az aszály mind a 400 hektár területen nagy károkat okozott. A két évvel ezelőtti termés hatvan százalékát tudják csupán betakarítani az idén, becsülte fel Nagy György ügyvezető. Értékesítési problémák vannak, mert pillanatnyilag egy felvásárló sem mer árat mondani, számolt be erről. A gazdák szinte bizonyosan nem tudják eladni majd a kukoricát olyan áron, hogy visszahozza a belefektetett költségeket, különösen, hogy a hozamok jelentősen elmaradnak.

Aláírták az első ukrán kukoricavásárlási szerződést

A bizonytalanság miatt üzletkötés az elmúlt három hónapban nem történt, kukorica értékesítési és vételi szerződéseket nem kötöttek a piacon, erősítette meg a terményfelvásárlással foglalkozó MG Produkt Kft ügyvezető igazgatója, Hanyecz Imre. Kelet-Magyarországon a hatalmas aszálykár miatt egy-két tonnás termések várhatók, míg a Dél-Dunántúlon öt és nyolc tonna közé teszik a várható kukoricatermést hektáronként. Egyelőre nincs kialakult ár, magyarázta. A nemzetközi piacon bizonytalanság uralkodik, mert nem lehet tudni, hogy Ukrajnából mekkora mennyiségű árut sikerült kiszállítani. Az első gabonaszállító hajó és konvoj már célba ért, de továbbra is kérdés, hogy a sok millió tonna ukrán áru mozdítható lesz-e a következő hónapokban. Szerinte a kereskedelem működni fog, mert az ukrán termények kiengedéséért cserébe az orosz búzát nem bojkottálják. Ha minden rendben Ukrajnában, akkor lefelé mozdul a kukorica ára belföldön is. A magyar nagyfelhasználók Ukrajnából vonattal és kamionokkal szállítva vásárolnak fel kukoricát, ahogyan ezt az MG Produkt is megtette. Kedden írták alá az első ukrán kukoricaszerződésüket.