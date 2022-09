Csattognak az ollók Gyugy határában. Háromhektárnyi területen kezdődött meg a homoktövisszüret.

– Először metszőollóval levágjuk a bogyóval teli ágakat, majd fóliára kerülnek, utána kalodába rakjuk – mondta el Ulrich Zoltán, aki már harmadik alkalommal vesz részt a szüreten. A szőlősgyöröki férfi hozzátette: bőséges az idei termés, de sokkal apróbbak a bogyók a szárazság miatt. – Figyelni kell a háromcentis tüskékre, kesztyűben dolgozunk, de egy-egy szúrás néha előfordul – mondta mosolyogva.

Fekete István és családja hét évvel ezelőtt kezdett el a homoktövissel foglalkozni. Akkor kétéves töveket ültettek el és három év kellett, mire termőre fordultak bokraik. Idén az öthektáros ültetvényükből három hektáron zajlik a betakarítás. – A szárazság a homoktövisnek sem kedvezett, sok bogyó lepergett, de a három héttel ezelőtti 40-50 milliméternyi eső nagyon jót tett a növénynek, így átlagos, 30 tonnányi termésre számítunk – mondta el a homoktövis-termelő.

Hozzátette, a szüret 18 helyinek és környékbelinek ad munkát. Két-három nap alatt töltenek meg egy kamiont a terméssel. Ezután elszállítják Albertirsára, ahol a fagyasztás után a kinyert bogyók nagy része exportra megy, tíz százalékát pedig egy alföldi feldolgozóba utaztatják.

Fotós: Kovács Tibor



– A bogyók a skandináv országokba, Svájcba, Hollandiába és Németországba kerülnek. Azt tapasztaltuk, hogy a koronavírus-járvány alatt a magas C-vitamin-tartalma miatt különösen keresetté vált a homoktövis – mondta el Fekete István. Hozzátette, idén is két euróért veszik át a bogyók kilóját, viszont a költségeik nagy mértékben megnőttek. – Duplájára emelkedett a csomagolóanyagok ára, az munkabér is jóval magasabb, a szállítás esetében pedig hetente változnak a fuvardíjak – jegyezte meg a termelő. Kiemelte, a homoktövisnek hazánkban nincs olyan természetes ellensége, amely károsíthatná, de szibériai homoktövis fúrólégy már megjelent több országban is. Szüretelik a gyugyi csodabogyót.



Fotós: Kovács Tibor

Csodanövény embernek és állatnak is

A homoktövis rendkívül gazdag C-vitaminban és magas az antioxidáns tartalma. Természetes immunerősítő szupertáplálék értékes fitotáp­anyagokat, erős antioxidánsokat tartalmaz, így a benne lévő rendkívül magas vitamintartalom miatt számos pozitív hatást gyakorol szervezetünkre, azonban legfontosabb szerepe a megelőzésben van. Fekete István és családja levet és magolajat is készít a gyugyi ültetvény terméséből, sőt még a visszamaradt és kiszárított törkölyt is értékesítik. – A szárított húshéj nagyon finom. Különösen müzlibe, joghurtba keverve rendkívül ízletes és hidegáztatásos-tea is készülhet belőle – mondta el Fekete István. Hozzátette: a homoktövis Ázsiából származik, de világszerte termesztik. A növénynek nagy a fényigénye, de jól tűri a hideget, és szinte bármilyen talajon képes megélni. Egyes feljegyzések szerint a tatárok a csaták előtt homoktövist etettek lovaikkal, mert ezt követően sokkal jobb fizikai állapotba kerültek.