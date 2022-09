Néhány éve még egy összeszerelő vállalat működött Lengyeltóti határában. Két évvel ezelőtt egy fiatal pár gondolt egyet és egy gyümölcsléüzemet hoztak létre a helyén. Különleges eljárással készítik a gyümölcsleveket.

– A beérkező gyümölcsöt itt mossuk meg kétszer meleg vízben, majd a mérés után megy a feldolgozóba, a facsaróba, aztán a lé a tartályba kerül és utána 5000 bar nyomáson ötfokos vízbe helyezzük a palackokat – mutatta be a gyártási folyamatot Proity Emőke, a La Verde vállalat irodavezetője. A levekhez első osztályú gyümölcsöt használnak fel. – Jelenleg hatféle ízű levet gyártunk, a gyümölcsök hazai termelőktől származnak, a citrusféléket Görögországból és Spanyolországból szerezzük be.

Fotós: TIBOR KOVACS



A legkedveltebb italuk a narancslé, de egyre többen kóstolják meg az alma-lime-os és az alma-uborka-spenót-gyömbéres ízűt is. De narancs- és almaleves zabital is készül a tóti üzemben, ahol nyolcan dolgoznak. – Egyszerre húsz tonnányi gyümölcsöt tudunk feldolgozni, leginkább a fővárosi kávézók, éttermek, hotelek vásárolják termékeinket, de balatoni éttermekbe is szállítottunk és tárgyalásokat folytatunk dubai és német piaci szereplőkkel is – emelte ki Proity Emőke. Terméküket nem hőkezelik, nem tartalmaznak hozzáadott cukrot és tartósítószert, egy modern géppel konzerválják. – Minden termékünket laborokban vizsgáljuk, jelenleg a narancslének 150 nap a szavatossági ideje, a italmixeknek 100 nap és a zabitaloknak 55 nap az elállási ideje.





Fotók: Kovács Tibor