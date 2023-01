Decemberben 24,5 százalékkal nőttek az árak az egy évvel korábbihoz képest, 2022-ben pedig az éves átlagos áremelkedés mértéke 14,5 százalékot tett ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Számos termék és szolgáltatás ára nőtt, köztük a mindennapi bankolás díjait meghatározó, a statisztikai szakzsargonban pénzügyi szolgáltatásoké is, amelyek többek között a bankszámla-, bankkártyadíjakat, utalási kiadásokat is magukban foglalják.



Drágulnak a banki szolgáltatások



A legújabb statisztika szerint a szóban forgó pénzügyi szolgáltatásoknak a díjai a múlt év egészében pedig átlagban 5,9 százalékkal növekedtek.



Bár az utóbbi érték a 14 százalékot meghaladó tavalyi teljes inflációs mutatóhoz képest kedvező, az elmúlt években ennél jóval visszafogottabban drágultak a banki szolgáltatások. 2017 és 2021 között éves szinten 1,2-3,3 százalékkal nőttek a pénzügyi szolgáltatások díjak a hivatalos adatok szerint.



Érkezik a legfontosabb kimutatás a banktól



A money.hu szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy a múlt évi infláció adatnak “előremutató” hatásai is lehetnek. Előfordulhat, hogy a tavalyi infláció mértékének megfelelően növeli a mindennapi bankolási díjakat egy-egy bank. Ezért akinek van bankszámlája, mindenképpen érdemes megnéznie a bankjától legkésőbb január végéig érkező egységes díjkimutatást, ebből ugyanis kiderül, hogy a múlt évben mennyibe került a bankszámlacsomag, mennyit kellett fizetni többek között a mobilbank és a netbank használatáért, a különböző tranzakciókért. A díjkimutatásban szereplő összeget el kell osztani 12-vel, így jön ki a havi átlagos bankolási kiadás.



Amennyiben ezt az összeget valaki soknak találja, egyrészt érdemes megnéznie, hogy vannak-e olyan szolgáltatások a listán, amelyekre fizet, de nincs rá szüksége, ebben az esetben azt a szolgáltatást tanácsos lemondani. Másrészt érdemes megnéznie, hogy van-e olcsóbb csomag a banki kínálatban. A hitelekhez hasonlóan ugyanis a mindennapi bankolási díjak esetében is jelentős különbségek lehetnek a bankok ajánlatai között.