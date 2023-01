– Településünkön januártól tanyagondnoki szolgálat működik, s az új járművet többek közt a külterületen élő idős emberek ellátásához használjuk – mondta Zsoldos Márta Piroska böhönyei polgármester. – A szőlőhegyen, a Bem utcában, Dávodpusztán és Terebezdpusztán több mint 200-an élnek. Egy kilencszemélyes járművet vásároltunk Nagykanizsán, amit szerdán hoztunk haza.

Nem minden település ilyen szerencsés, Heresznyén csaknem 1,5 éve várnak az új falubuszra. A korábbi egy balesetben totálkárosra tört, most egy 17 éves kisbuszt bérelnek. Rengel László polgármester azt mondta: a Magyar Falu Program pályázatán közel 15 millió forintot nyertek.

– A kaposvári járműkereskedés munkatársa arról tájékoztatott, hogy később kapjuk meg a falubuszt – mondta. – Eddig úgy volt, hogy áprilisban vesszük át a kilencszemélyes dízeljárművet, ám az átadás megint csúszik. Az alkatrész-, illetve chiphiányon kívül a beszállítókra hivatkozott a szalon alkalmazottja, s azzal biztatott, hogy júniusban jön az új autó.

Az iharosberényi önkormányzat három éve önerőből vásárolt egy kilencszemélyes kisbuszt. Közel 9,6 millió forintot fordítottak a jármű beszerzésre, ami már 43 ezer kilométert tett meg. Zsirmon Endre polgármester elmondta: a kisbuszt legalább 7-8 éves koráig akarják hajtani, akkor próbálnak majd újítani. – Az önkormányzati járművel óvodásokat, iskolásokat is szállítunk, s a napi feladatok ellátásán kívül rendezvényekre is elvisszük a helyieket.

– Hellyel-közzel érezzük a chiphiányt – mondta Guzmics Gábor, a kaposvári Kapos Autó Kft. egyik tulajdonosa. – Időnként nincs annyi új autó, mint amennyire szükség lenne. Általában 2-3 hónapot kell várni a járműre, de akik színben, felszereltségben kompromisszumot tudnak kötni, azok ennél rövidebb időn belül is hozzájuthatnak a kiválasztott járműhöz.

Tavaly még az is előfordult, hogy nyolc hónapig vártak egy új modellre.