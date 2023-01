A gyógyfürdő kiemelkedő évet zárt 2022-ben, összesen 208 ezer 750 vendéget fogadtak. Miközben a hazai fürdők a koronavírus-járvány előtti utolsó teljes évhez képest átlag 10-25 százalékos visszaesést szenvedték el tavaly, Igalban szinte megismételték a korábbi eredményeket, és csaknem 100 millió forintot fordítottak fejlesztésre.

– A hazai vendégeken kívül továbbra is sokan érkeztek Németországból, Hollandiából és Ausztriából is – mondta Gellért Attila, az Igali Gyógyfürdő marketingvezetője. – Van olyan külföldi látogatónk, aki már több mint 50 éve rendszeresen visszajár Igalba. Öröm számunkra, hogy tavaly a 2019-es forgalmunk 97 százalékát értük el.

Gellért Attila szerint a gyógyvíz minőségén kívül a családias légkört és az izgalmas, látványos programokat is díjazták a látogatók. Tematikus rendezvényeket szerveztek 2022-ben is, így a húsvéti, a pünkösdi és az augusztus 20-i összejövetelek is sokakat vonzottak. A bevétel jelentős részét visszaforgatták, csaknem 60 millió forintot fordítottak napelemrendszer kialakítására.

A kivitelezési munkálatok felén már túl vannak, s azzal számolnak, hogy 2023-tól már áramot termel a berendezés. Gellért Attila hangsúlyozta: bár a gyógyfürdő 2024 végéig fix áron kapja az áramot, ám hosszú távú érdek az energiahatékonyság további javítása. A szauna korszerűsítésén kívül tavaly új gumiborítást kapott a medence, s a gépészeti fejlesztés során modern szivattyúkat is vásároltak.

A központi épületben található két vendégszoba felújításával várhatóan februárban végeznek, s a vendégházat is rendbe teszik majd, melyre több mint 10 millió forintot költenek.



Ismételnének

Arra a felvetésre, hogy milyen forgalomra számítanak az idén, Gellért Attila kiemelte: már annak örülnének, ha a 2022-es főbb számokat megismételnék. Egyelőre nem tudni, hogy az utóbbi időben tapasztalt árnövekedés miként hat a vendégek pénztárcájára, ráadásul a fürdő üzemeltetési költségei is megugrottak. Ami biztos, hogy az idén ismét megszervezik a már jól bevált programokat, hamarosan Valentin-napi zenés fürdőzésre csábítanak.