Bosnyákné Máté Hajnalka, az egyik öreglaki hentesüzlet tulajdonosa azt mondta: a pályázatíróval kedden beszélt, s támogatást szeretnének kapni. Férjével együtt dolgoznak, a községben és Lengyeltótiban egy-egy húsboltot üzemeltetnek. Hangsúlyozta: bármekkora összegnek örülnének, az utóbbi időben ugyanis nagyon megugrottak a költségek, miközben a forgalom csökkent.

– A gáz és a villany ára csaknem háromszorosára nőtt – mondta Fényi Gábor, a csurgói HEN-TESsék Húsbolt tulajdonosa. – Egyelőre nem tudom, hogy mi lesz a pályázat feltétele, de mindenképp szeretnék indulni.

A két alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás 2011 óta működik, s éppen a megnövekedett működési költségek miatt 2023-ban napelemet akarnak felszerelni, s az üzletet is szeretnék felújítani.

– A multik a mi településünkön is jelen vannak – mondta lapunknak Fényi Gábor. – Nem egyszerű a helyzetünk, egyetlen célunk lehet csak: a talpon maradás.

Szántó József, a nagybajomi húsüzlet tulajdonosa azt mondta: ők is kérnek támogatást, a könyvelővel a héten egyeztet a részletekről. – Nagybajomban van egy húsboltunk és egy mozgó húsüzletet is fenntartunk – mondta. – A villany a duplájára drágult, a gázért közel ötször annyit fizetünk, mint tavaly, s olyan tételekről sem feledkezhetünk meg, mint a tisztítószerek vagy a zsírpapír.

Hangsúlyozta: a kisebb településeken is fontos, hogy megmaradjanak a hentesüzletek. A helyieken kívül a környező községekből is érkeznek vásárlók, így őket is ellátják, s nem kell a nagyobb városokba utazniuk, ha egy-két kiló húst vennének.

Segít a többségnek talpon maradni

– Az összesen 4,5 milliárd forintnyi forrásra az év elején pályázhatnak majd az érintettek – derült ki az Agrárminisztérium tájékoztatójából. – A tárca tervei szerint több, mint ezer hentesüzlet részesülhet a boltonként akár 3 millió forint támogatásban. Juhász Pál, a hetesi Kapos Ternero Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: minden segítség jól jön a nehéz helyzetbe jutott hentesüzlet tulajdonosoknak. Remélhetően a támogatás életben tartja azokat a somogyi vállalkozásokat is, amelyek esetleg a bezáráson gondolkodnak.