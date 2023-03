A nemzetközi és a magyar tejpiaci helyzetnek köszönhetően február elején az ALDI jelentős mértékben, 20%-kal csökkentette legnépszerűbb, legkeresettebb vajtermékei árát. Az áruházlánc további tejtermék esetében ért el alacsonyabb beszerzési árakat, az így keletkező árelőnyt ismét továbbadja a fogyasztóknak. A vállalat március 1-jétől jelentősen és tartósan olcsóbb áron kínálja a legkedveltebb, hagyományos és laktózmentes kivitelű trappista sajtjait. Az 1 kg-os Tolle Trappista sajt közel 21%-kal lesz olcsóbb, 4790 forint helyett 3790 forint lesz az ára. Az ALDI saját márkás Kokárdás Trappista sajt ára több mint 23%-kal csökken, és a mai naptól 3890 forint helyett 2990 forintba kerül. A 700 grammos ALDI saját márkás Milfina Trappista sajt árcsökkenése több mint 21%, így 3299 forint helyett 2599 forintba kerül. Ugyanennek a sajtnak a laktózmentes változata is közel 21%-kal lesz olcsóbb: 3790 forint helyett 2999 forintot kell érte fizetni. Az ALDI saját márkás, 400 grammos kiszerelésű Milfina Darabolt sajtok ára 20%-kal, 1999 forintról 1599 forintra csökken. Ez az öt termék adja az ALDI trappistasajt-forgalmának háromnegyedét. „A vaj után a trappista sajt esetében is a piacon elsőként reagálunk, és azonnal továbbadjuk a fogyasztóknak azt a jelentős árelőnyt, amit elértünk a beszerzési piacon, így még több megtakarítást biztosítunk a magyar családok számára. Vásárlóink biztosak lehetnek benne, hogy nálunk mindig a legjobb ár-érték arányt kapják, bármelyik termékről is legyen szó. Az ALDI már 2021 óta kizárólag magyar trappista sajtot kínál polcain, így akik nálunk vásárolnak trappista sajtot, a magyar tejtermelőket és feldolgozókat támogatják” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

